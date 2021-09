Com R$ 6,9 milhões, Cruzeiro do Sul tem o maior investimento do governo em segurança pública

Um total de R$ 6, 9 milhões garante a Cruzeiro do Sul, segunda maior cidade do Acre, a maior parcela dos investimentos da gestão de Gladson Cameli em segurança pública. Esse título é um dos motivos de comemoração para os mais de 90 mil cruzeirenses, que celebrarão, no próximo dia 28 de setembro, outras grandes conquistas de 117 anos história.

Com o aporte de R$ 2,4 milhões, o governo determinou, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), as reformas da Delegacia da Mulher (Deam), do Centro Integrado de Comando e Controle (Cicc), da Companhia de Operações Especiais (COE) e do Centro Socioeducativo (ISE).

O coronel James Clei de Carvalho, responsável pela Sejusp no Juruá, classifica os investimentos como marco da gestão estadual. “Todas essas unidades ampliarão a capacidade operacional das forças de Segurança locais, o que significa solucionar problemas e acelerar as demandas nesta regional”, explicou.

A nova cede da COE, localizada na região central de Cruzeiro do Sul, tem 99% das obras finalizadas. A execução custou R$ 175 mil e será entregue no primeiro dia de outubro.

Na unidade da Deam, localizada na Avenida 25 de Agosto, os serviços avançam e já foram finalizados cerca de 85% dos trabalhos. Um total de R$ 290 mil estão sendo usados para reestruturar toda a parte interna da delegacia.

Um dos mais aguardados, o prédio que abrigará o Cicc tem gerado grande expectativa nos agentes de segurança locais. Orçado em mais R$ 400 mil, o espaço propiciará às forças policiais equipamentos de última geração para o videomonitoramento de pontos estratégicos, assim como o apoio operacional e técnico no patrulhamento preventivo e repressivo. Com a meta de entregá-lo em dezembro, as equipes já realizaram 60% dos serviços.

O único com 100% das obras finalizadas, o ISE teve toda a sua cobertura trocada. Um investimento de mais de R$ 66 mil, que vem proporcionando aos agentes melhores condições de trabalho e aos internos um ambiente mais adequado, enquanto passam pelo processo de ressocialização.

Angenor Correia dos Santos Sobrinho, diretor do ISE no Juruá, destaca como o investimento transformou a realidade do centro. “Com 13 anos de existência, essa foi a primeira reforma que recebemos. A cobertura era um nos maiores gargalos para a nossa equipe. Havia ocasiões em que programávamos, no inverno, atividades, e a chuva interrompia a programação. Também lembro de momentos em que os agentes eram acordados no meio da noite pelas águas da chuva. Hoje estamos vivenciando uma nova realidade e melhoramos muito o desempenho das atividades socioeducativas. Há dois anos, chegamos ao pico máximo com 95 internos. Hoje, reduzimos esse número para 12”, relatou.

Investimentos em equipamentos de ponta

A outra parcela do investimento, cerca de R$ 4,5 milhões, será usada para aquisição de equipamentos que prometem revolucionar a ação dos operadores de segurança no Juruá.

“Vamos destinar para a secretaria equipamentos com tecnologia de ponta. Com o Cicc, vamos implantar o cerco eletrônico, com câmeras de alta tecnologia, que realizarão reconhecimento de placas de veículos e faciais. Lançaremos mão, também, da tecnologia embarcada, com que os policiais utilizarão tablets para realizar ocorrências em tempo real. Com essas medidas, efetivamos o combate ao crime no Estado”, informou James Clei de Carvalho.

Instalação de base do Gefron no Juruá

A gestão estadual planeja implantar, em meados de dezembro, a primeira base do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) no Juruá. No dia 9 de setembro, a Sejusp firmou parceria com o comando do 61º Batalhão de Infantaria de Selva (61º BIS) de Cruzeiro do Sul, com a finalidade de realizar, no município, o primeiro curso do Estado destinado a combatentes de fronteira. Em seguida, a capital do Vale do Juruá receberá a implantação da base.