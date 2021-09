Com salário de R$ 3 mil e benefícios, concurso da Caixa tem nove vagas para o Acre; veja edital

O edital do concurso da Caixa Econômica Federal traz nove vagas para o Acre. Todas são para pessoas com deficiência, para os polos em Rio Branco, Sena Madureira e Cruzeiro do Sul. As provas serão aplicadas em Rio Branco e Cruzeiro do Sul com abrangência dos municípios de Cruzeiro do Sul abrange o próprio e Tarauacá; Rio Branco: além da capital, Brasileia, Bujari, Porto Acre e Senador Guiomard; Sena Madureira: Feijó, Manoel Urbano e a própria cidade.

O salário é de R$ 3.000.00 mensais para jornada de 6 horas diárias, caracterizando 30 (trinta) horas semanais. Além do salário, o aprovado terá direito a algumas vantagens como participação nos lucros ou resultados, nos termos da legislação pertinente e do acordo sindical vigente, plano de saúde, plano de Previdência Complementar, auxílio Refeição/Alimentação, vale transporte, auxílio creche, possibilidade de ascensão profissional, acesso a ações de capacitação e desenvolvimento.

A inscrição custa R$ 30,00 e deverá ser efetuada, no período de 10 a 27 de setembro, na página da Fundação Cesgranrio. As provas serão aplicadas no dia 10 de outubro.

Veja o edital completo:

EDITAL Nº 1, DE 9 DE SETEMBRO DE 2021 - EDITAL Nº 1, DE 9 DE SETEMBRO DE 2021 - DOU - Imprensa Nacional