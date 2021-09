Com valor ultrapassando casa dos R$ 100, Acre figura em ranking nacional de preço do gás

O Acre está entre os 16 estados do país onde a botija de gás de cozinha de 13 quilos custa mais de R$ 100 – o que equivale a cerca de 10% do salário mínimo.

O maior preço do produto, segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP), foi em Mato Grosso: R$ 135 a unidade de botijão. Só em Sergipe, o gás é encontrado com valor inferior a R$ 100.

A alta no preço do produto está empurrando famílias mais pobres a voltar a cozinha com lenha, carvão e mesmo com álcool – o que faz aumentar os riscos de incêndios.

No interior do Acre, como Jordão e Marechal Thaumaturgo, municípios caracterizados como isolados, o preço da botija de 13 quilos já ultrapassa a cifra de R$ 130.