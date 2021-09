Comerciante de Cruzeiro do Sul compra carne bovina furtada e vai preso pela polícia

O dono de um açougue, localizado no bairro Miritizal, em Cruzeiro do Sul, foi preso no último sábado (4) pela polícia por ter comprado um boi abatido fruto de um furto.

De acordo com a polícia, o comerciante foi preso com cerca de 180 kg de carne, o boi inteiro abatido, que após a operação foi devolvido ao proprietário. A polícia chegou até o homem depois que ele “esqueceu” o número do telefone anotado em um pedaço de papel na cena do crime.

Além da carne, foi encontrado com o homem uma cópia de arma de fogo.

O gado foi roubado de uma fazenda no município de Rodrigues Alves.