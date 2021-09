Saber como bloquear alguém no Instagram é essencial para evitar pessoas que estejam te incomodando. Desse modo, a pessoa não consegue mais visualizar o seu perfil e nem realizar qualquer outro tipo de interação.

Portanto, caso você queira bloquear alguém que queira ver seu instagram, mas não sabe como, então continue lendo esse conteúdo para descobrir!

Como Bloquear Alguém No Instagram?

A princípio, as redes sociais surgiram com o objetivo de facilitar a interação das pessoas com os seus amigos e familiares. No entanto, hoje em dia elas vão além disso, tornando-se até mesmo um meio de trabalho.

Contudo, embora tenham evoluído e adquirido novas funcionalidades, as redes sociais ainda são um meio de interação. Porém, algumas vezes, simplesmente não queremos mais contato com alguma pessoa que esteja nos incomodando e prejudicando a experiência no app.

Por isso o Instagram possui a função de bloquear uma pessoa, uma solução simples e eficaz. Ao fazer isso, essa pessoa não terá mais acesso ao seu perfil, ao conteúdo que você posta e tampouco irá conseguir enviar uma mensagem.

Portanto, para saber como bloquear alguém no Instagram, veja logo a seguir um passo a passo bem fácil!

Passo a passo para bloquear alguém no Instagram

Para bloquear uma pessoa no Instagram é bem simples:

Em primeiro lugar, abra o app do Instagram;

Vá até o perfil da pessoa que deseja bloquear;

Toque no ícone de três pontinhos;

Por fim, selecione a opção “Bloquear”.

Feito isso, a pessoa não poderá mais visualizar o seu perfil e tampouco interagir com você.

Como desbloquear alguém no Instagram

Caso você tenha mudado de ideia e deseja desbloquear alguém no Instagram, esse processo também é bem simples de resolver. Isso porque, o recurso de bloqueio no Instagram não é permanente, ou seja, você poderá desbloquear a pessoa quando quiser.

Para desbloquear alguém no Instagram, primeiro abra o app;

Toque no ícone de busca localizado no menu inferir;

Digite o nome de usuário da pessoa que você deseja desbloquear;

Então, entre no perfil dessa pessoa;

Onde normalmente fica o botão de “seguir”, estará no lugar a opção “desbloquear”;

Basta clicar nesse botão e confirmar a sua solicitação de desbloqueio na janela que aparecer.

Ao seguir esses passos, a pessoa bloqueada, deixa de seguir o seu perfil de forma automática, assim como você também deixa de seguir o dela. Sendo assim, para voltar a segui-la, é preciso tocar em “Seguir”.

O que acontece quando você bloqueia alguém no Instagram?

Mas, afinal, o que acontece quando bloqueamos alguém no Instagram? Muitas pessoas possuem essa dúvida em comum. Se você já recebeu um bloqueio, então sabe como funciona.

O objetivo do bloqueio é impedir que a pessoa continue incomodando ou causando transtornos. Desse modo, o Instagram oferece e recursos para que essa função não acarrete em outros problemas.

Ou seja, ao bloquear uma pessoa, ela deixará de seguir o seu perfil de forma automática. Além disso, ela nunca irá uma notificação do Instagram informando que você a bloqueou ou desbloqueou, garantindo assim a sua privacidade.

A pessoa bloqueada também não encontrará o seu perfil, mesmo pesquisando por ele. Dessa forma, não poderá mais visualizar os seus conteúdos, enviar mensagem e nem qualquer outro tipo de ação.

Porém, existem alguns meios da pessoa descobrir quando foi bloqueada. Por exemplo, caso encontre um link direto para o seu perfil, irá aparecer uma página toda em branco, com a mensagem “ainda não há fotos ou vídeos”, além do número de seguidores e seguindo ser 0.

Também aparecerá a opção de seguir, mas a pessoa não conseguirá seguir de novo, dessa forma, ela poderá supor que foi bloqueada. Se você já viu um perfil dessa maneira, então é bem provável que alguém o tenha bloqueado.

Mas, como já foi dito, a pessoa não possui opção de interagir ou realizar qualquer outro tipo de atividade em seu perfil.

Conclusão

Em suma, agora você já sabe como bloquear alguém no Instagram. Como pôde ver, esse processo é bem simples e rápido de fazer, basta seguir os passos mencionados nesse conteúdo e em poucos minutos você poderá bloquear aquela pessoa inconveniente.

Caso tenha gostado desse conteúdo ou ainda possua alguma dúvida a respeito, então não esqueça de deixar o seu comentário!