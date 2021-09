Completando 11 anos, Ifac anuncia novas obras, concurso público e parceiras com os EUA

O ContilNet recebeu nesta semana para um bate-papo especial e entrevista a reitora do Instituto Federal do Acre (Ifac), Rosana Cavalcante. Em nossos estúdios, a gestora falou sobre as conquistas da instituição que colabora há pelo menos 11 anos com o avanço da educação, ciência e tecnologia em todo o Estado.

Atendendo pouco mais de 7 mil alunos em 6 campi distribuídos em 5 municípios do Acre e na Capital, o Ifac dispõe de cursos técnicos, de graduação e pós-graduação, formando profissionais de diversas áreas.

“As conquistas são inúmeras, assim como os desafios”, disse a reitora que tem dois mandatos à frente do órgão e um pro tempore.

Rosana trouxe boas notícias aos acreanos, como a construção da Escola da Transacreana, a inauguração da nova reitoria, na Via Chico Mendes, e a realização de novo concurso público com diversas vagas para 2022.

Além das novidades, Cavalcante comentou com nossa reportagem os cortes feitos pelo Governo Federal no orçamento de 2021 – o maior já registrado em toda a história do Ifac.

Confira a entrevista completa:

Para ver a entrevista completa – sem interrupções – acesse o ContilNet Play clicando AQUI.