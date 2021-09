Concurso ANS aguarda aval e Agência já planeja nomeações. Entenda!

A Agência Nacional de Saúde Suplementar aguarda autorização para o seu concurso ANS. A solicitação foi enviada este ano e, no momento, está em análise no Ministério da Economia. Com a expectativa pelo aval, a agência já teria uma previsão para as nomeações.

Segundo fontes da Folha Dirigida, caso o concurso seja autorizado, existe a previsão de chamada dos aprovados já no ano seguinte a sua realização, sendo assim, em 2023. O edital estaria previsto para 2022.

“A previsão inicial de nomeação será a partir de 2023, muito embora o certame, caso seja autorizado, ocorra em 2022”, afirmou a fonte.

A previsão de realização do concurso ocorre no momento em que o Governo Federal sinaliza a possibilidade de autorizar novos editais. Recentemente, a Agência Nacional de Mineração (ANM) recebeu o aval para 40 vagas.

Além disso, no último dia 31, o Governo Federal enviou o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2022 ao Congresso Nacional. O texto prevê 73.640 vagas em seleções públicas, incluindo, segundo a equipe econômica, concursos para as agências reguladoras.

“Temos a previsão de ingresso em diversos órgãos públicos, nas agências reguladoras, no próprio Ministério da Educação (MEC), em institutos e universidades federais. Isso consta no anexo V do PLOA 2022″, disse o secretário de orçamento, Ariosto Culau, em coletiva de imprensa.

Confira detalhes do pedido de concurso ANS 2022

A ANS solicitou um novo concurso público para o ano de 2022. Ao todo, foram pedidas 83 vagas, sendo elas nos cargos de:

nível médio : técnico administrativo (32) – R$7.016,67;

: técnico administrativo (32) – R$7.016,67; nível médio técnico : técnico em regulação de saúde suplementar (14) – R$7.388,37;

: técnico em regulação de saúde suplementar (14) – R$7.388,37; nível superior: especialista em regulação de saúde suplementar (31 vagas) – R$15.058,12, e analista administrativo (seis) – R$13.807,57.

Em relação aos salários, os valores revelados acima já contam com o auxílio-alimentação de R$458.

Os futuros servidores ainda podem contar com assistência pré-escolar (R$321) e assistência à saúde suplementar, para o servidor e seus dependentes. Atualmente, a ANS conta com 83 cargos efetivos vagos.

Em relação ao pedido enviado, é possível que a ANS avalie a possibilidade de cadastro reserva em um momento oportuno.

A ANS também deverá definir a distribuição dessas vagas entre os estados. Por ser a sede da agência, a cidade do Rio de Janeiro pode receber boas parte das oportunidades.

No entanto, as cidades de São Paulo, Ribeirão Preto (SP), Belo Horizonte, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Salvador e Brasília também contam com núcleos de atendimento ao cidadão da ANS.

Concurso ANS aguarda aval da Economia

​​​​​​ (Foto: GOV BR)

Veja como foi o último concurso ANS

O último concurso da Agência Nacional de Saúde Suplementar foi realizado em 2015, com oferta de 102 vagas, sendo elas nos cargos de técnico administrativo (66) e técnico em regulação de saúde suplementar (36).

Com a organização da Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt (Funcab), a seleção teve provas objetivas e discursivas. Na primeira, foram cobradas 60 questões de Conhecimentos Básicos e Específicos.

Técnico administrativo

Conhecimentos Básicos

Língua Portuguesa (15 questões),

Raciocínio Lógico (cinco),

Ética e Conduta no Serviço Público (cinco),

Noções de Direito Constitucional (cinco) e

Agências Reguladoras e Legislação Básica (sete).

Conhecimentos Específicos

Noções de Direito Administrativo (sete),

Noções de Administração (sete),

Noções de Arquivologia (sete)e

Noções de Orçamento Público (sete).

Técnico em regulação

Conhecimentos Básicos

Língua Portuguesa (dez),

Raciocínio Lógico (cinco),

Ética e Conduta no Serviço Público (cinco),

Noções de Direito Constitucional (cinco) e

Noções de Arquivologia (cinco).

Conhecimentos Específicos

Noções de Direito Administrativo (cinco),

Noções de Administração (cinco),

Agências Reguladoras (dez) e

Legislação Relativa à ANS (dez).

Para conseguir a aprovação em 2015, o candidato precisava atingir uma pontuação igual ou superior a 50% do total da prova, além de se classificar dentro da quantidade de vagas estabelecidas e não zerar nenhuma das disciplinas.