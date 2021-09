Concurso Banco do Brasil 2021: índice de faltosos é de 48%

O concurso Banco do Brasil 2021 registrou índice de 48% de faltosos nas provas deste domingo, 26, para escriturários. A Informação foi passada com exclusividade à Folha Dirigida pela Assessoria de Imprensa da instituição.

O banco avalia que foi um resultado positivo, já que, nas suas três últimas seleções, esse índice foi de 49,9% (2014), 38% (2015) e 52% (2018).

Outros concursos organizados pela Fundação Cesgranrio mostram que, de fato, houve um leve aumento da ida de candidatos às provas. O concurso Basa 2021 teve 49,4% de faltas e o da Liquigás de 2018, 50,4%.

Seguem na disputa,de acordo com o banco, 880.430 concorrentes na luta por uma das 4.480 vagas de escriturário. Faltaram, portanto, 765.545 candidatos.

O presidente do BB, Fausto Ribeiro, esteve presente em um dos locais de prova e destacou as medidas de segurança sanitária adotadas no certame:

“Tomamos todos os cuidados necessários por conta da pandemia, com espaçamento entre os candidatos, com álcool em gel e com a exigência de utilização de máscara, para que a nossa sociedade possa estar protegida”.

Ele também enfatizou o número recorde de candidatos: “A procura pelo concurso demonstra a força da marca Banco do Brasil. Os novos funcionários irão se somar à força de trabalho na rede de agencias para aprimorar a experiência dos nossos clientes.”.

Este foi o maior concurso da história do país, superando a seleção da Caixa Econômica Federal de 2014, que, à época, registrou 1 milhão de inscritos.

A aplicação em geral foi bem avaliada pelos candidatos. Não houve relatos de falhas na organização, tampouco de problemas referentes às necessidades sanitárias por conta da pandemia da Covid-19. Mais detalhes sobre a aplicação você pode conferir aqui!

Gabaritos do concurso Banco do Brasil saem nesta segunda, 27

Agora, os candidatos aguardam as próximas datas do concurso para saberem se foram bem ou não. Nesta segunda-feira, 27, será liberado, no site da Fundação Cesgranrio, o gabarito preliminar dos exames.

Após essa primeira etapa, os candidatos serão classificados por microrregião/macrorregião/UF e de acordo com o total de pontos obtidos.

Serão eliminados aqueles que obtiverem aproveitamento inferior a 50% no conjunto das provas objetivas, em Conhecimentos Básicos ou na parte Específica.

Além disso, será eliminado o candidato com nota zero em qualquer uma das disciplinas.

Quem discordar das respostas preliminares divulgadas nesta segunda, 27, poderá recorrer, no site da banca, nos dias 27 e 28. A imagem do cartão-resposta será divulgada em 26 de outubro.

Somente será corrigida a redação dos aprovados, na objetiva, em uma posição que não ultrapasse o dobro do somatório do total de número de vagas e do número de cadastro de reserva.

A redação, no modelo de um texto dissertativo-argumentativo, terá caráter eliminatório. A avaliação terá uma pontuação igual a 100, sendo necessário obter 70 pontos ou mais para ser aprovado.

O resultado das provas objetivas e as notas preliminares de redação serão liberados em 4 de novembro.

O candidato do BB luta por uma das 4.480 vagas de agente comercial (4 mil vagas) e agente de tecnologia (480 vagas). Ambas as carreiras são destinadas a quem possui o nível médio e têm ganhos de R$4.508,40.