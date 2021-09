Concurso Banco do Brasil 2021: veja como foram as provas

O concurso Banco do Brasil 2021teve as provas objetivas e discursivas aplicadas neste domingo, 26, em 2.673 locais de prova e 147 cidades em todos os estados do país e no Distrito Federal.

O BB e a Fundação Cesgranrio, banca organizadora, aguardaram 1.605.751 candidatos nos mais variados locais.

Questionado, o BB informou com exclusividade à Folha Dirigida o número de faltosos nas provas deste domingo, 26. O índice foi de 48%. Seguem na disputa,de acordo com o banco, 880.430 concorrentes na luta por uma das 4.480 vagas de escriturário. Faltaram, portanto,765.545 candidatos.

O banco avalia que foi um resultado positivo, já que, nas suas três últimas seleções, esse índice foi de 49,9% (2014), 38% (2015) e 52% (2018).

O presidente do BB, Fausto Ribeiro, esteve presente em um dos locais de prova e destacou as medidas de segurança sanitária adotadas no certame:

“Tomamos todos os cuidados necessários por conta da pandemia, com espaçamento entre os candidatos, com álcool em gel e com a exigência de utilização de máscara, para que a nossa sociedade possa estar protegida”.

Ele também enfatizou o número recorde de candidatos: “A procura pelo concurso demonstra a força da marca Banco do Brasil. Os novos funcionários irão se somar à força de trabalho na rede de agencias para aprimorar a experiência dos nossos clientes.”.

Este foi o maior concurso da história do país, superando a seleção da Caixa Econômica Federal de 2014, que, à época, registrou 1 milhão de inscritos.

A aplicação em geral foi bem avaliada pelos candidatos. Não houve relatos de falhas na organização, tampouco de problemas referentes às necessidades sanitárias por conta da pandemia da Covid-19.

O que se notou pela manhã, por volta das 11h, foi o início da movimentação dos candidatos chegando aos locais.

Por volta do meio-dia já era possível presenciar longas filas, o que gerou certa aglomeração. No entanto, a entrada dos candidatos, na maioria dos locais, foi tranquila. A aplicação também seguiu as regras estabelecidas no edital.

“Tudo certo com os protocolos de Covid. Prova organizada”, disse a candidata Mariana Monteiro, que fez prova no Rio de Janeiro.

Por falar em Covid, a doença ainda gera obstáculos aos candidatos que prestam concursos. Hellen de Oliveira contou à reportagem a decepção de não poder fazer a prova já que foi diagnosticada com o vírus.

“Não pude ir fazer. Estudei tanto para realizar meu sonho e justo na semana (da prova) estou com Covid. Investi em curso, em tudo, mas não foi dessa vez”, desabafou.

Relatos de candidatos atrasados também foram dados ao longo do dia. A maioria em regiões com fuso horário diferente de Brasília, o que gerou o atraso e a perda da prova (portões foram fechados às 13h, em ponto).

Matemática Financeira difícil e redação com vários temas

A sensação geral dos candidatos na saída dos locais de provas foi de uma avaliação difícil. É evidente, porém, que essa percepção varia muito de concorrente para concorrente.

As disciplinas mais comentadas, contudo, foram Matemática e Matemática Financeira, além da redação.

A maioria dos candidatos ouvidos pela reportagem viu nas disciplinas exatas maior dificuldade. Português e Inglês estavam “tranquilos”.

“Acho que fui bem em questões de Matemática, Português e Informática. Tinham algumas pegadinhas nas questões de Inglês e de Matemática Financeira”, avaliou Weidson Araujo, candidato a agente comercial.

“Achei a prova bem densa na parte de Matemática. Trabalhosa. Mas Português e Informática estavam tranquilas”, disse Mariana Monteiro, outra candidata a agente comercial.

Dandara Pereira teve a mesma impressão: “Não estava difícil. O que pegou foi a redação, Matemática e Matemática Financeira”, comentou.

Matheus de Vasconcelos, porém, teve mais dificuldades em Conhecimentos Bancários.

“Português, Inglês, Matemática e Matemática Financeira estava normal. A parte de Conhecimentos Bancários que achei difícil para mim, já que não faz parte do meu foco de estudo”, explicou o candidato que vai fazer o concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro e teve essa prova como um teste.

Exigência de criptomoeda surpreendeu

Um dos pontos que tornou a prova de Matemática Financeira mais complicada para a maioria foi a cobrança de conhecimentos sobre criptomoeda.

Embora a exigência constasse no edital, muitos candidatos não estavam tão preparados para o assunto.

Redação com vários temas

A redação também foi bastante comentada. Ao longo do dia os candidatos perceberam que os temas variaram de acordo com o tipo de prova. Até o momento, quatro temas foram revelados, considerando as duas carreiras: agente comercial e agente de tecnologia. São eles:,

1 – “O impacto da satisfação do empregado no desempenho da empresa”

2 – “Os interesses de empresas e clientes e os limites da privacidade digital”

3 – “Desenvolvimento sustentável no Brasil”

4 – “Aspectos negativos da pandemia na educação”

Gabaritos do concurso Banco do Brasil saem nesta segunda, 27

Agora, os candidatos aguardam as próximas datas do concurso para saberem se foram bem ou não. Nesta segunda-feira, 27, será liberado, no site da Fundação Cesgranrio, o gabarito preliminar dos exames.

Após essa primeira etapa, os candidatos serão classificados por microrregião/macrorregião/UF e de acordo com o total de pontos obtidos.

Serão eliminados aqueles que obtiverem aproveitamento inferior a 50% no conjunto das provas objetivas, em Conhecimentos Básicos ou na parte Específica.

Além disso, será eliminado o candidato com nota zero em qualquer uma das disciplinas.

Quem discordar das respostas preliminares divulgadas nesta segunda, 27, poderá recorrer, no site da banca, nos dias 27 e 28. A imagem do cartão-resposta será divulgada em 26 de outubro.

Somente será corrigida a redação dos aprovados, na objetiva, em uma posição que não ultrapasse o dobro do somatório do total de número de vagas e do número de cadastro de reserva.

A redação, no modelo de um texto dissertativo-argumentativo, terá caráter eliminatório. A avaliação terá uma pontuação igual a 100, sendo necessário obter 70 pontos ou mais para ser aprovado.

O resultado das provas objetivas e as notas preliminares de redação serão liberados em 4 de novembro.

O candidato do BB luta por uma das 4.480 vagas de agente comercial (4 mil vagas) e agente de tecnologia (480 vagas). Ambas as carreiras são destinadas a quem possui o nível médio e têm ganhos de R$4.508,40.

A Folha Dirigida realizou neste domingo, 26, a cobertura em tempo real dos exames . Veja a seguir como foi.

COBERTURA PROVAS BANCO DO BRASIL 2021 EM TEMPO REAL

18h – Aplicação das provas encerrada em todo o país

17h – A uma hora do fim! A uma hora do final de prova o relato dos candidatos é de maior dificuldade em Matemática e Matemática Financeira. Provas de Português e Informática tranquilas, na visão da maioria.

16h40 – Candidato fala: “Acho que fui bem em questões de Matemática, Português e Informática. Tinham algumas pegadinhas nas questões de Inglês e de Matemática Financeira”, avaliou Weidson Araujo.

16h38 – Candidato fala: “Tudo certo com os protocolos da Covid. Prova organizada. Achei a prova bem densa na parte de Matemática. Trabalhosa. Mas Português e Informática estavam tranquilas”, disse Mariana Monteiro, candidata a agente comercial.

16h18 – Temas de redação comentados pelos candidatos.

1 – “O impacto da satisfação do empregado no desempenho da empresa”

2 – “Os interesses de empresas e clientes e os limites da privacidade digital”

3 – “Desenvolvimento sustentável no Brasil”

4 – “Aspectos negativos da pandemia na educação”

15h53 – Como fui na prova? Essa pergunta é comum após o exame. Os gabaritos saem nesta segunda, 27. Saiba mais aqui!

15h39 – Entre os relatos iniciais, a parte de Matemática Financeira foi apontada como dífícil pelos candidatos.

15h22 – Temas da redação REVELADOS!

15h19 – Quantos faltosos na prova do Banco do Brasil? A reportagem já questionou o banco, que respondeu: “mais tarde divulgaremos uma comunicação oficial”.

15h15 – Primeiros candidatos já deixam os locais de prova.

14h58 – Os tradicionais atrasados que perderam a prova já começam a aparecer nas redes. Principal motivo foi a confusão de horários para quem é de regiões que não seguem a hora de Brasília.

14h27 – Os primeiros candidatos deverão sair a partir das15h. Pelas regras do edital, apenas após duas horas de prova é que o concorrente pode deixar o local de prova.

13h – Portões fechados. Prova começa!

12h43 – A 15 minutos do fechamento dos portões há registros de filas nos locais de provas. Muitos candidatos marcando presença.

12h07 – LEMBRANÇA IMPORTANTE! Candidatos devem fazer a prova com caneta preta

11h58 – Novinhos on? Relatos de maioria jovem (média de 25 anos) nos locais de provas. Maioria busca o primeiro emprego!

11h36 – Movimentação de candidatos já é notada nos locais de provas. Portões abrem ao meio-dia