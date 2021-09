Concurso Banco do Brasil: gabaritos são divulgados. Confira!

Foram divulgados os gabaritos preliminares das provas do concurso Banco do Brasil, realizadas neste domingo, 26.

Os documentos estão separados por cada modelo de prova e disponível do site da banca.

Acesse os gabaritos do concurso Banco do Brasil 2021

> Gabarito Prova A – agente comercial

> Gabarito Prova B – agente comercial

> Gabarito Prova C – agente comercial

> Gabarito agente de tecnologia

A solicitação de recurso quanto aos conteúdos das questões objetivas e/ou aos gabaritos divulgados poderá ser feita já nesta segunda, dia 27 e na terça, 28 de setembro.

Em caso de recursos aceitos, os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos presentes. Em caso de recursos aceitos, os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos presentes.

Já a disponibilização da imagem do Cartão-Resposta deve acontecer em 26 de outubro e a divulgação dos resultados das provas objetivas e das notas preliminares de Redação em 4 de novembro.

No site da Fundação Cesgranrio também é possível ter acesso a cada um dos cadernos de questões.

>>> Acesse as provas do concurso Banco do Brasil 2021 <<<

O que é preciso para ser aprovado no concurso Banco do Brasil?

Será considerado aprovado no concurso, os candidatos que conseguirem aproveitamento de, no mínimo, 50% do total da pontuação do conjunto das provas objetivas, de 50% em Conhecimentos Básicos e também de 50% na parte Específica.

+ Concurso Banco do Brasil pode ter cadastro reserva zerado. Entenda

Além disso, será eliminado o candidato com nota zero em qualquer uma das disciplinas.

A redação, por sua vez, é exclusivamente de caráter eliminatório, no modelo de um texto dissertativo-argumentativo.

A avaliação terá uma pontuação igual a 100, sendo necessário obter 70 pontos ou mais para ser aprovado.

Somente será corrigida a redação dos aprovados, na objetiva, em uma posição que não ultrapasse o dobro do somatório do total de número de vagas e do número de cadastro de reserva.

Depois desta primeira etapa de provas, o concorrente será classificado por microrregião/macrorregião/UF e de acordo com o total de pontos obtidos.

Como foram as provas?

Os concorrentes precisaram responder a uma prova objetiva com 70 questões, sendo 25 de Conhecimentos Básicos e 45 de Conhecimentos Específicos. As disciplinas variavam conforme a área comercial e de TI. Confira:

Agente comercial (escriturário tradicional)

Conhecimentos Básicos – 25 questões

Língua Portuguesa (dez questões com valor de 1,5 ponto cada);

Língua Inglesa (cinco questões com valor de um ponto cada);

Matemática (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada); e

Atualidades do Mercado Financeiro (cinco questões com valor de um ponto cada).

Conhecimentos Específicos – 45 questões

Matemática Financeira (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada);

Conhecimentos Bancários (dez questões com valor de 1,5 ponto cada);

Conhecimentos de Informática (15 questões com valor de 1,5 ponto cada); e

Vendas e Negociação 15 questões com valor de 1,5 ponto cada).

Agente de tecnologia (escriturário com foco em TI)

Conhecimentos Básicos – 25 questões

Língua Portuguesa (dez questões com valor de 1,5 ponto cada);

Língua Inglesa (cinco questões com valor de um ponto cada);

Matemática (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada); e

Atualidades do Mercado Financeiro (cinco questões com valor de um ponto cada).

Conhecimentos Específicos – 45 questões

Probabilidade e Estatística (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada);

Conhecimentos Bancários (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada); e

Tecnologia da Informação (35 questões com valor de 1,5 ponto cada).’

Concurso BB teve 1,6 milhão de inscritos e 48% de faltosos

Sendo tradicionalmente um dos queridinhos no mundo dos concursos, esta seleção do Banco do Brasil bateu recorde no número de inscritos.

De acordo com o Banco do Brasil, foram recebidas 1.645.975 inscrições no total, sendo 1.605.751 inscritos para as vagas de escriturário – agente comercial (tradicional) e 40.224 inscritos para as oportunidades de escriturário – agente de tecnologia (TI).

“Os números de candidatos superaram as nossas expectativas. A procura por uma vaga no Banco do Brasil nos deixa orgulhosos por termos cumprido o objetivo de atrair novos talentos, em nível nacional. Acreditamos que os candidatos foram atraídos pelas oportunidades de ascensão e encarreiramento que o BB oferece, além do conjunto de benefícios”, disse o vice-presidente corporativo do BB, Ênio Mathias.

Com isso, o BB passa a frente da Caixa Econômica, que havia registrado no seu concurso de 2014 mais de 1 milhão de inscritos.

Segundo a Cesgranrio, o atual concurso do Banco do Brasil é o maior já registrado na história do país, no que diz respeito a quantidade de candidatos.

Faltosos

O índice de faltosos nas provas deste domingo, 26, foi de 48%. A informação foi passada com exclusividade à Folha Dirigida pela Assessoria de Imprensa da instituição.

O banco avalia que foi um resultado positivo, já que, nas suas três últimas seleções, esse índice foi de 49,9% (2014), 38% (2015) e 52% (2018).

Outros concursos organizados pela Fundação Cesgranrio mostram que, de fato, houve um leve aumento da ida de candidatos às provas. O concurso Basa 2021 teve 49,4% de faltas e o da Liquigás de 2018, 50,4%.

Dos 1.605.751, faltaram, portanto, 770.760 candidatos. Seguem na disputa 834.991 concorrentes na luta por uma das 4.480 vagas de escriturário.

Quem conseguir garantir uma das 4.480 vagas oferecidas neste concurso contará com remuneração inicial de R$4.508,40.

Desse total, R$3.022,37 corresponde ao salário-base, R$831,16 à ajuda alimentação/refeição e os outros R$654,87 são referentes à cesta alimentação.