Concurso Banco do Brasil: locais de provas alterados; veja detalhes!

As provas do concurso Banco do Brasil serão aplicadas no dia 26 de setembro. Nesta quinta-feira (09/09), foi publicado uma retificação que alterou alguns locais de provas.

O edital oferta 4.480 vagas, sendo 2.240 de forma imediata e outras 2.240 vagas para formação de cadastro de reserva para o cargo de Escriturário, nas funções de Agente Comercial e Agente de T.I.

No dia 11 de agosto, o Banco do Brasil informou que o concurso Banco do Brasil recebeu, ao todo, 1.645.975 de inscrições. De acordo com a Assessoria de Imprensa do BB, as convocações poderão acontecer ainda neste ano.

Confira abaixo mais informações sobre o concurso Banco do Brasil e, para facilitar, navegue na matéria utilizando o índice abaixo:

Concurso Banco do Brasil: situação atual

Retificações

A primeira retificação do edital do Banco do Brasil aconteceu no dia 13 de julho, as alterações aconteceram no quadro de vagas disponível no anexo II. A redistribuição não alterou o quantitativo final.

A segunda retificação aconteceu no dia 26 de julho, o documento alterou o conteúdo dos itens que tratam sobre o item direcionado para pessoas com deficiência.

Foi definido um novo cronograma para inscrições exclusiva para pessoas com deficiência. O período será entre os dias 29 de julho a 7 de agosto. As pessoas que desejarem pedir a isenção deveriam solicitar entre os dias 29 de julho a 2 de agosto de 2021. O resultado preliminar foi definido para o dia 5 de agosto.

A terceira retificação aconteceu no dia 28 de julho, a principal modificação foi a prorrogação do período de inscrições para todos candidatos. Além disso, foi aberto um novo período para pedidos de isenção de inscrição. Saiba mais sobre o novo cronograma de inscrições aqui.

Por fim, a última retificação aconteceu no dia 09 de setembro, o documento alterou os locais de provas de alguns municípios dos estados da Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Florianópolis. Confira AQUI a alteração na íntegra.

Número de inscritos na seleção externa do Banco do Brasil chega a mais de 1,6 milhão

No dia 11 de agosto, o Banco do Brasil informou a equipe do Gran Cursos Online que o concurso Banco do Brasil recebeu, ao todo, 1.645.975 de inscrições.

Conforme informações da Fundação Cesgranrio, foram 1.605.751 inscrições para as vagas de Escriturário – Agente Comercial e 40.224 inscritos para as vagas de Escriturário – Agente de Tecnologia.

“Os números de candidatos superaram as nossas expectativas. A procura por uma vaga no Banco do Brasil nos deixa orgulhosos por termos cumprido o objetivo de atrair novos talentos, em nível nacional. Acreditamos que os candidatos foram atraídos pelas oportunidades de ascensão e encarreiramento que o BB oferece, além do conjunto de benefícios, que incluem, por exemplo, plano de saúde e de previdência, vale alimentação / refeição, por termos capacitação permanente aos nossos funcionários, além de participação nos lucros e resultados. Estamos falando de uma das melhores empresas para se trabalhar, no país. A missão continua, agora, para selecionar os nossos novos colegas e para receber esses novos profissionais que irão vivenciar o propósito do Banco, de cuidar do que é valioso para as pessoas“, afirmou Ênio Mathias, vice-presidente corporativo do BB.

Confira abaixo a tabela com a quantidade de inscritos por região:

Região Participantes PPP Participantes PcD Total CENTRO-OESTE 37050 2727 228265 Nordeste 89473 3931 438699 Norte 30308 1761 181145 Sudeste 102263 6378 595690 Sul 18446 2395 202176 Participantes PPP Participantes PcD Total Escriturário – Agente de Tecnologia 7932 558 40224 Escriturário – Agente Comercial 269608 16634 1605751

Nomeações em 2021

Em resposta aos questionamentos da equipe do Gran Cursos Online, a ASCOM do Banco do Brasil informou que as primeiras convocações devem acontecer ainda em 2021. “Há possibilidades de o BB iniciar a convocação de alguns candidatos aprovados ainda neste ano.”

Linha do tempo do concurso Banco do Brasil

26 de setembro: as provas objetivas e discursivas serão aplicadas

24 de julho a 7 de agosto: período para inscrições

24 de junho de 2021: o edital foi publicado

Maio de 2021: os trâmites estavam voltados para realização da regras do edital.

Agosto de 2020: concurso na fase de finalização dos estudos.

Janeiro de 2020: concurso foi anunciado pelo presidente do Banco do Brasil em janeiro de 2020.

Concurso Banco do Brasil: remuneração e benefícios

Atualmente, o salário inicial de Escriturário é de R$ 3.022,37, valor apresentado no edital do concurso Banco do Brasil de 2021.

Anteriormente, a Assessoria do banco já havia informado que após o período de 90 dias, o salário passa a ser de R$ 3.113,02. Além disso, o empregado público ainda poderá ocupar cargos comissionados o que pode ampliar o valor remuneratório.

O cargo tem 12 categorias que vão de E-1 a E-12, cada uma tem um vencimento padrão específico. Além disso, a política salarial do Banco inclui a remuneração padrão, com verbas pessoais e de comissão, e remuneração variável, por meio do programa de participação nos lucros ou resultados (PLR).

Os ocupantes ainda possuem a ajuda alimentação/refeição é de R$ 831,16 por mês e, cumulativamente com o benefício de ajuda alimentação/refeição, o Banco do Brasil concede também a cesta alimentação, no valor mensal de R$ 654,87.

Benefícios do concurso Banco do Brasil

O concurso Banco do Brasil oferece excelentes benefícios para os seus funcionários.

Conheça os benefícios ofertados em 2021:

Participação nos lucros ou resultados (PLR), nos termos da legislação pertinente e do acordo sindical vigente;

Vale-transporte;

Auxílio-creche;

Ajuda alimentação/refeição;

Cesta alimentação;

Vale-cultura;

Auxílio a filho com deficiência;

Assistência médica;

Plano odontológico;

Previdência complementar; e

Acesso a programas de educação e capacitação e possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional.

Concurso Banco do Brasil: inscrição 2021

As inscrições para o Concurso do Banco do Brasil ficariam abertas até o dia 28 de julho de 2021. No entanto o edital foi retificado e as pessoas interessadas puderam fazer inscrição até o dia 7 de agosto de 2021.

A taxa de inscrição foi definida no valor de R$ 38,00

Isenção de inscrição do concurso Banco do Brasil

Pessoas que se encaixam nas situções para pedidos de isenção total ou parcial de inscrições deveriam fazer o pedido entre os dias 24 de junho e 1º de julho de 2021. O pedido de isenção do edital Banco do Brasil de inscrição foi permitido nos casos listados abaixo:

Pessoas que estão cadastradas no no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal;de que trata o Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007;

Pessoas que são membro de “família de baixa renda”, nos termos da Lei 13.656, de 30 de abril de 2018 e do Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007; e

Doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde, conforme Lei nº 13.656, de 30 de abril de 2018.

Concurso Banco do Brasil: cargos e vagas

O concurso Banco do Brasil de 2021 oferta 4.480 vagas para o cargo de Escriturário com oferta de lotação em todos os 26 estados do Brasil e para o Distrito Federal, sendo 2.240 vagas imediatas e 2.240 vagas para formação de cadastro de reserva.

Escriturário

Vagas: 4.480 (sendo 2.240 imediatas e 2.240 CR)

Jornada de trabalho: 30h

Principais atribuições: prestação de orientações aos clientes sobre produtos e serviços oferecidos pelo Conglomerado BB; execução de análise e conferência de documentos, inclusive assinaturas, quando possuir curso de grafoscopia; dentre outras.

A forma de ingresso no Banco do Brasil é apenas pelo cargo de escriturário. No entanto, o edital estabeleceu vagas para funções distintas: Agente Comercial e Agente de Tecnologia.

As vagas para a função de Agente de Tecnologia são para o Distrito Federal. As provas serão aplicadas em diversos estados brasileiros.

Vagas BB por especialidade

Agente Comercial:

Ampla Concorrência: 1.641 vagas

Negros: 263 vagas

Pessoas com Deficiência: 96 vagas

Cadastro de reserva: 2.000 vagas

Agente de Tecnologia: 240

Ampla Concorrência: 192 vagas

Negros: 38 vagas

Pessoas com Deficiência: 10 vagas

Cadastro de reserva: 240 vagas

Vagas por estado, macrorregião e microrregião do Banco do Brasil

Confira logo abaixo a distribuição de vagas da macrorregião ou microrregião no quadro abaixo:

UF MACRO MICRO AC¹ PcD² PPP³ Total AC¹ PcD² PPP³ Total AC 1 1 4 1 1 6 1 1 1 3 2 13 1 3 17 12 1 3 16 AL 2 3 13 1 4 18 11 1 3 15 AM 3 4 4 1 1 6 1 1 1 3 5 5 1 1 7 1 1 1 3 4 6 7 1 2 10 8 1 2 11 7 5 1 1 7 4 1 1 6 AP 5 8 4 1 1 6 3 1 1 5 9 3 1 1 5 2 1 1 4 10 3 1 1 5 1 1 1 3 BA 6 11 13 1 3 17 6 1 2 9 12 28 2 8 38 30 2 8 40 7 13 18 1 5 24 17 1 4 22 CE 8 14 28 2 7 37 21 1 6 28 DF 9 15 44 3 12 59 50 3 13 66 DF-TI 10 16 180 12 48 240 180 12 48 240 ES 11 17 9 1 3 13 6 1 2 9 18 9 1 3 13 6 1 2 9 GO 12 19 16 1 4 21 14 1 4 19 20 18 1 5 24 19 1 5 25 21 26 2 7 35 25 2 7 34 MA 13 22 5 1 1 7 4 1 1 6 23 19 1 5 25 19 1 5 25 14 24 23 2 6 31 17 1 4 22 25 11 1 3 15 7 1 2 10 MG 15 26 19 1 5 25 17 1 5 23 27 13 1 3 17 13 1 3 17 16 28 24 2 6 32 23 2 6 31 29 61 4 16 81 64 4 17 85 17 30 27 2 7 36 31 2 8 41 31 35 2 9 46 37 2 10 49 MS 18 32 5 1 1 7 3 1 1 5 33 16 1 4 21 16 1 4 21 19 34 12 1 3 16 12 1 3 16 35 27 2 7 36 31 2 8 41 MT 20 36 17 1 5 23 19 1 5 25 37 22 1 6 29 24 2 6 32 21 38 19 1 5 25 13 1 4 18 39 14 1 4 19 13 1 3 17 22 40 9 1 2 12 11 1 3 15 41 11 1 3 15 13 1 3 17 42 13 1 3 17 14 1 4 19 PA 23 43 3 1 1 5 1 1 1 3 44 4 1 1 6 1 1 1 3 45 6 1 2 9 5 1 1 7 46 6 1 2 9 5 1 1 7 24 47 3 1 1 5 1 1 1 3 48 13 1 4 18 16 1 4 21 PB 25 49 9 1 2 12 4 1 1 6 PE 26 50 9 1 2 12 4 1 1 6 51 9 1 2 12 7 1 2 10 52 13 1 3 17 14 1 4 19 PI 27 53 13 1 4 18 9 1 3 13 PR 28 54 13 1 3 17 9 1 3 13 55 25 2 7 34 22 1 6 29 29 56 13 1 4 18 16 1 4 21 57 11 1 3 15 9 1 2 12 58 42 3 11 56 47 3 13 63 RJ 30 59 26 2 7 35 27 2 7 36 RN 31 60 9 1 2 12 4 1 1 6 RO 32 61 13 1 3 17 12 1 3 16 62 22 1 6 29 21 1 6 28 63 18 1 5 24 17 1 5 23 RR 33 64 6 1 2 9 4 1 1 6 65 3 1 1 5 1 1 1 3 RS 34 66 46 3 12 61 51 3 14 68 67 14 1 4 19 13 1 4 18 35 68 26 2 7 35 33 2 9 44 69 17 1 5 23 14 1 4 19 70 12 1 3 16 12 1 3 16 SC 36 71 26 2 7 35 28 2 8 38 72 12 1 3 16 9 1 3 13 73 18 1 5 24 18 1 5 24 SE 37 74 13 1 3 17 9 1 2 12 SP 38 75 13 1 3 17 16 1 4 21 76 36 2 10 48 47 3 12 62 77 6 1 2 9 5 1 1 7 39 78 12 1 3 16 13 1 4 18 79 4 1 1 6 4 1 1 6 80 4 1 1 6 3 1 1 5 81 17 1 4 22 22 1 6 29 40 82 13 1 3 17 17 1 4 22 83 2 1 1 4 1 1 1 3 84 5 1 1 7 5 1 1 7 41 85 9 1 2 12 9 1 3 13 86 2 1 1 4 1 1 1 3 42 87 7 1 2 10 8 1 2 11 88 4 1 1 6 2 1 1 4 43 89 59 4 16 79 70 5 19 94 90 28 2 8 38 35 2 9 46 91 51 3 14 68 61 4 16 81 92 43 3 11 57 52 3 14 69 TO 44 93 17 1 4 22 16 1 4 21 94 6 1 2 9 5 1 1 7

Etapas do Concurso Banco do Brasil

As pessoas inscritas no concurso Banco do Brasil serão avaliadas em quatro etapas, clique nos links abaixo para saber mais sobre cada uma delas.

O edital estabeleceu que a cidade escolhida para a realização das provas estará automaticamente vinculada à UF/Macrorregião/Microrregião.

Além disso, as pessoas estarão vinculadas automaticamente às cidades de aplicação da prova para fins de classificação e de contratação.

Avaliação de Conhecimentos

A aplicação da prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, é de responsabilidade da Fundação Cesgranrio e está prevista para o dia 26 de setembro de 2021.

Os candidatos serão avaliados por 60 questões de múltipla escolha, com 5 opções em cada questão, das seguintes disciplinas:

Conhecimentos básicos:

Língua Portuguesa: 10 questões com valor de 1,5 ponto cada, subtotalizando 15,0 pontos;

Língua Inglesa: 5 questões com valor de 1,0 ponto cada, subtotalizando 5,0 pontos;

Matemática: 5 questões com valor de 1,5 pontos cada, subtotalizando 7,5 pontos;

Atualidades do Mercado Financeiro: 5 questões com valor de 1,0 ponto cada, subtotalizando 5,0 pontos.

Conhecimentos específicos:

Probabilidade e Estatística: 5 questões com valor de 1,5 ponto cada, subtotalizando 7,5 pontos;

Conhecimentos Bancários: 5 questões com valor de 1,5 ponto cada, subtotalizando 7,5 pontos;

Tecnologia da Informação: 35 questões com valor de 1,5 ponto cada, subtotalizando 52,5 pontos.

Voltar para Etapas

Prova de Redação

A prova discursiva, de caráter eliminatório, exige a elaboração de uma redação na forma de texto em prosa do tipo dissertativo-argumentativo, contendo no mínimo 25 linhas e no máximo 30 linhas. A etapa valerá 100,0 pontos, serão eliminadas as pessoas que obtiverem a nota inferior a 70,0.

A data prevista para realização da prova é dia 26 de setembro de 2021.

Na redação do concurso Banco do Brasil será avaliado os seguintes critérios:

Adequação ao tema proposto;

Adequação ao tipo de texto solicitado (dissertativo-argumentativo);

Emprego apropriado de mecanismos de coesão (referenciação, sequenciação e demarcação das partes do texto);

Capacidade de selecionar, organizar e relacionar de forma coerente argumentos pertinentes ao tema proposto; e

Pleno domínio da modalidade escrita da norma-padrão (adequação vocabular, ortografia, morfologia, sintaxe de concordância, de regência e de colocação).

As provas objetiva e discursiva serão aplicadas nas cidades listadas abaixo:

Acre (AC): Cruzeiro do Sul e Rio Branco;

Cruzeiro do Sul e Rio Branco; Alagoas (AL): Maceió;

Maceió; Amazonas (AM): São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga, Manaus e Manicoré;

São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga, Manaus e Manicoré; Amapá (AP): Macapá, Porto Grande e Oiapoque;

Macapá, Porto Grande e Oiapoque; Bahia (BA): Juazeiro, Barreiras, Salvador, Alagoinhas e Vitória da Conquista;

Juazeiro, Barreiras, Salvador, Alagoinhas e Vitória da Conquista; Ceará (CE): Fortaleza e Juazeiro do Norte;

Fortaleza e Juazeiro do Norte; Espírito Santo (ES): Linhares, Serra ou Vitória;

Linhares, Serra ou Vitória; Goiás (GO): Niquelândia, Goiânia, Formosa, Rio Verde;

Niquelândia, Goiânia, Formosa, Rio Verde; Maranhão (MA): São Luís, Imperatriz, Timon e Balsas;

São Luís, Imperatriz, Timon e Balsas; Minas Gerais (MG): Montes Claros, Teófilo Otoni, Uberlândia, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Divinópolis ou Santa Rita do Sapucaí;

Montes Claros, Teófilo Otoni, Uberlândia, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Divinópolis ou Santa Rita do Sapucaí; Mato Grosso do Sul (MS): Corumbá, Campo Grande, Três Lagoas e Dourados;

Corumbá, Campo Grande, Três Lagoas e Dourados; Mato Grosso (MT): Sinop, Lucas do Rio Verde, Barra do Garças, Rondonópolis, Cáceres, Cuiabá, Tangará da Serra;

Sinop, Lucas do Rio Verde, Barra do Garças, Rondonópolis, Cáceres, Cuiabá, Tangará da Serra; Pará (PA): Santarém, Breves, Belém, Capanema, Altamira, Marabá;

Santarém, Breves, Belém, Capanema, Altamira, Marabá; Paraíba (PB): João Pessoa;

João Pessoa; Pernambuco (PE): Petrolina, Caruaru, Recife;

Petrolina, Caruaru, Recife; Piauí (PI): Teresina ou Floriano;

Teresina ou Floriano; Paraná (PR): Umuarama, Londrina, Cascavel, Guarapuava, Curitiba;

Umuarama, Londrina, Cascavel, Guarapuava, Curitiba; Rio de Janeiro (RJ): Rio de Janeiro ou Campos dos Goytacazes;

Rio de Janeiro ou Campos dos Goytacazes; Rio Grande do Norte (RN): Natal;

Natal; Rondônia (RO): Porto Velho, Ji-Paraná, Vilhena;

Porto Velho, Ji-Paraná, Vilhena; Roraima (RR): Boa Vista, Rorainópolis;

Boa Vista, Rorainópolis; Rio Grande do Sul (RS): Passo Fundo, Caxias do Sul, Porto Alegre, Santa Maria, Pelotas;

Passo Fundo, Caxias do Sul, Porto Alegre, Santa Maria, Pelotas; Santa Catarina (SC): Chapecó, Joinville, Florianópolis;

Chapecó, Joinville, Florianópolis; Sergipe (SE): Aracaju;

Aracaju; São Paulo (SP): – São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Araçatuba, Bauru, São Carlos, Piracicaba, Campinas, Presidente Prudente, Marília, Ourinhos, Itapetininga, Itanhaém, Sorocaba, São José dos Campos, São Paulo ou Santos;

– São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Araçatuba, Bauru, São Carlos, Piracicaba, Campinas, Presidente Prudente, Marília, Ourinhos, Itapetininga, Itanhaém, Sorocaba, São José dos Campos, São Paulo ou Santos; Tocantins (TO): Araguaína e Palmas.

Os inscritos para microrregião DF/TI poderão fazer a prova objetiva e discursiva do concurso Banco do Brasil nas capitais de todos os estados e nas cidades de Campinas/SP, Ribeirão Preto/SP, Santa Rita do Sapucaí/MG, Santos/SP, São Carlos/SP e São José dos Campos/SP.

Voltar para Etapas

Aferição da veracidade da autodeclaração

As pessoas que se autodeclararem pretos(as) ou pardos(as) vão passar pela etapa de verificação das informações na sua autodeclaração. Essa etapa é de caráter eliminatório e está sob a responsabilidade da Fundação Cesgranrio.

Exame médico

Sob a responsabilidade do Banco do Brasil, os candidatos aprovados realizarão os procedimentos admissionais e de perícia médica. Essa etapa é a último e é de caráter eliminatório.

Validade do concurso Banco do Brasil

O prazo de validade do concurso Banco do Brasil será de um ano, contado a partir do momento da homologação.

Esse prazo poderá ser prorrogado por igual período mediante interesse do Banco do Brasil.

Convocações dos aprovados

A previsão é o que os resultados finais sejam publicados no dia 21 de dezembro de 2021. Os aprovados serão contratados pelos preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), as convocações seguiram a ordem abaixo:

Classificação na Microrregião; Classificação na Macrorregião; e Classificação na UF.

Voltar para Etapas

Concurso Banco do Brasil: carreira

Requisitos

Conforme o edital concurso Banco do Brasil, para ocupar o cargo de escriturário, os candidatos devem seguir os requisitos abaixo:

Nível médio;

Ter sido aprovado(a) em todas as etapas;

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado(a) pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de direitos e obrigações civis e de gozo de direitos políticos, nos termos do parágrafo 1º, artigo 12, da Constituição Federal e do Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta, promulgado no Brasil por meio do Decreto nº 3.927/2001;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Estar em dia com as obrigações militares, em caso de candidato brasileiro do sexo masculino;

Ter, na data de admissão, idade mínima de dezoito anos completos.

Ser aprovado(a) nesta seleção externa, possuir o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo; e

Possuir aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo.

Não estar em exercício remunerado de qualquer cargo, função ou emprego público em quaisquer dos órgãos da Administração Pública direta ou indireta, bem como não receber proventos de aposentadoria que não sejam acumuláveis quando em atividade, ressalvadas as hipóteses legais de acumulação.

Atribuições

O Escriturário aprovado no concurso Banco do Brasil exerce atividades como:

Prestação de orientações aos clientes sobre produtos e serviços oferecidos pelo Conglomerado BB;

Execução de análise e conferência de documentos, inclusive assinaturas, quando possuir curso de grafoscopia;

Preparação de correspondências;

Preparação e processamento de documentos;

Atualização de registros;

Resguardo e confidencialidade das informações de interesse do Conglomerado BB;

Presteza e cortesia no atendimento ao cliente;

Manutenção e organização dos arquivos sob sua guarda; execução de aplicações financeiras de clientes, segundo as normas estabelecidas;

Recolhimento e manipulação de informações cadastrais e dados estatísticos;

Operacionalização de equipamentos de escritório e de atendimento ao cliente e usuário;

Qualidade das informações prestadas;

Qualidade e tempestividade dos serviços sob sua condução;

Adoção de demais ações necessárias para o cumprimento dos objetivos definidos para sua Unidade e para resguardar interesses do Conglomerado BB, nos assuntos relacionados à sua área de atuação.

No Banco do Brasil há também tarefas não tão conhecidas, tais como redação de correspondências em geral, conferência de relatórios e documentos, controles estatísticos, atualização/manutenção de dados em sistemas operacionais informatizados, além da execução de outras tarefas inerentes ao conteúdo ocupacional do cargo.