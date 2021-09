Concurso Caixa: após aval para 3 mil vagas, Fenae cobra convocação

A Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa (Fenae) segue cobrando pelas convocações do concurso Caixa de 2013/2014. Após aval para o aumento do quadro, com mais 3 mil vagas, a entidade afirma que não recebeu previsão para o início dessas chamadas.

Em agosto deste ano, a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest) aumentou o quadro de pessoal da estatal, passando de 84.544 (2020) para 87.544 (2021) empregados.

As 3 mil vagas a mais permitiriam a convocação dos aprovados no último concurso Caixa. O aumento era aguardado pela estatal, que anunciou, em julho, a convocação desses aprovados.

“Vamos contratar mais 10 mil pessoas. Destas, 4 mil serão novos empregados, 3 mil dependem de autorização da Sest e mil serão PCDs (deficientes) em um novo concurso, em setembro deste ano”, disse o presidente da Caixa, Pedro Guimarães.

Contudo, segundo alerta a Fenae, não há horizonte claro para o chamamento destes aprovados, considerando que o banco ainda não informou quando serão contratados esses 3 mil concursados de 2014.

Segundo a Caixa, os candidatos recebem a convocação por e-mail ou telegrama. Além disso, as convocações em andamento também são publicadas no site da estatal, na parte “ Downloads – Concurso Público – Admissional “.

De acordo com a Fenae, além das chamadas de 2014, o atual concurso Caixa 2021, com 1.100 vagas para Pessoas com Deficiência (PcDs), só deve ter seu resultado divulgado em dezembro.

“O quadro de pessoal da Caixa vem sofrendo uma grande redução ao longo dos anos, com um déficit de, aproximadamente, 20 mil bancários, ao mesmo tempo em que há aumento do número de clientes. O concurso para PCDs é uma medida positiva e exigida por lei, mas insuficiente. É preciso que as contratações de concursados também sejam efetivamente realizadas e de forma célere, sob o risco de se comprometer a assistência à população”, destaca o presidente da Fenae, Sergio Takemoto.

Ainda segundo o presidente, das 10 mil vagas anunciadas em julho pelo banco, um total de 6 mil são para vigilantes e recepcionistas (800 vagas) e estagiários (5,2 mil) já aprovados em processo conduzido pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).

“Ou seja, das 10 mil contratações anunciadas, menos da metade (3 mil concursados de 2014 mais mil PcDs) seria para empregados que, acredita-se, estariam de fato na linha de frente do atendimento à população, nos caixas das agências, que é onde está a maior carência de pessoal na Caixa. E estas 4 mil vagas representariam apenas 20% do atual déficit do banco”, alerta o presidente da Fenae.

Concurso Caixa 2014 teve mais de 30 mil aprovados

A última seleção geral da estatal foi realizada em 2014. Na época, foram oferecidas vagas para os cargos de:

técnico bancário (nível médio);

médico do trabalho; e

engenheiro (superior).

Todas as oportunidades foram para formação de cadastro reserva. O concurso foi um dos maiores do país, tendo mais de 30 mil aprovados.

Ao todo, a seleção teve mais de 1 milhão de inscritos e foi organizada pelo Cebraspe. A validade inicial do concurso era de um ano, podendo ser prorrogada por mais um.

Já contando com a prorrogação, o prazo terminaria no dia 16 de junho de 2016 para os técnicos e 26 de junho de 2016 para os médicos e engenheiros.

No entanto, com a Ação Civil Pública (ACP) do Ministério Público do Trabalho, a seleção segue válida até o trânsito em julgado.

Entenda os processos que levam às contratações da Caixa

No último mês de abril, a Federação e a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf) conseguiram confirmar o ingresso de concursados de 2014 por meio de ações coletivas.

A ACP aguarda análise dos chamados “Embargos de Declaração”, havendo ainda, após o referido julgamento dos Embargos, possibilidade de recurso à instância seguinte, o Tribunal Superior do Trabalho (TST).

Em 2019, a contratação de 2 mil pessoas com deficiência só ocorreu por determinação da Justiça ao banco. Naquele ano, o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) julgou ação — que também tinha a Fenae como assistente — e determinou à Caixa o cumprimento imediato da cota legal de contratação de PCDs.

“O que está ocorrendo, portanto, é uma adequação à legislação, que estabelece que empresas com mais de mil empregados tenham 5% dos cargos ocupados por pessoas com deficiência ou reabilitados”, esclarece Sergio Takemoto.

Concurso Caixa 2021 terá provas em outubro

Em andamento, o concurso Caixa 2021 conta com 1.100 vagas para PcDs, sendo mil imediatas e 100 para o cadastro de reserva.

As oportunidades são para os cargos de técnico bancário tradicional e da área de Tecnologia da Informação (TI). Neste último caso, são oferecidas 100 oportunidades imediatas e dez para o cadastro de reserva, no polo do Distrito Federal.

As demais vagas estão distribuídas por todo país. Para concorrer, é preciso ter apenas o nível médio completo, além de se enquadrar, legalmente, na condição de pessoa com deficiência.

Os aprovados terão ganhos iniciais de R$3 mil, para jornada de 30 horas. Com os benefícios, no entanto, esse valor pode chegar a, aproximadamente, R$4.486,03.

As inscrições foram encerradas no último dia 27. Agora, os candidatos aguardam pelas etapas de avaliação, sendo elas: provas objetivas; redação; aferição da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos pretos ou pardos; análise do laudo médico; e procedimentos admissionais.

A primeira e segunda etapas, prova objetiva e redação, serão realizadas no dia 31 de outubro. No exame de múltipla escolha, serão cobradas 60 questões, sendo 30 de Conhecimentos Básicos e 30 questões Específicos. Confira aqui os detalhes sobre a seleção.