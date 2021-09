Concurso CGU: ministro vai avaliar provas em todas as capitais

No início da semana, o ministro da Controladoria-Geral da União, Wagner Rosário, respondeu a várias perguntas dos candidatos sobre o concurso CGU. Dessa vez, ele voltou e fez uma promessa: avaliar a aplicação de provas em todas as capitais.

Para quem não lembra, o ministro havia dito que a intenção atual é aplicar provas somente nos locais onde houver oferta de vagas.

Um seguidor, pelas redes sociais, fez um apelo ao chefe da controladoria. E, ao que tudo indica, ele levou em consideração o pedido e disse que levará em consideração, mas não tem nada ainda confirmado.

O candidato argumentou o auto custo com viagem para outros estados, quando o exame não ocorre em todas as capitais. Veja o comentário dele e a resposta do ministro na íntegra:

Ministro da CGU falou sobre áreas, disciplina e lotação

Além disso, o ministro da CGU também falou sobre outros assuntos. Entre eles, respondeu sobre as áreas que serão contempladas, além de algumas disciplinas e as possíveis lotação.

Por ora, Brasília e a Região Norte estão confirmadas. O nordeste, por sua vez, não deve receber oferta de vagas. Mas, até o momento, a distribuição por região e cargo não foram confirmadas.

Também já se sabe que as provas do concurso serão com ênfase nas seguintes áreas de conhecimento:

Auditoria;

Fiscalização;

Tecnologia da Informação;

Finanças;

Contabilidade Pública; e/ou

Direito.

► Disciplinas do concurso CGU

Wagner Rosário ainda disse que as disciplinas do concurso CGU ainda não foram fechadas. Mas antecipou que as áreas contarão com disciplinas de Conhecimentos Básicos e Conhecimentos Específicos.

Além disso, ele já confirmou que terá redação! O ministro, inclusive, brincou em resposta ao candidato e disse:

“Se tem uma coisa que um auditor necessita é saber escrever.”

► Lotação do concurso CGU

Além disso, o ministro Wagner Rosário ainda falou sobre a lotação dos aprovados. As vagas para Brasília já estavam confirmadas. Agora, ele antecipou que:

Vagas para técnico serão apenas na Região Norte e Brasília;

Maior número de vagas será para o DF;

Nordeste não será contemplado com vagas, nem de auditor e nem de técnico.

O ministro ainda falou sobre a escolha da lotação. Segundo ele, ela ocorrerá antes da prova, possivelmente no ato da inscrição.

Concurso CGU: aval foi para 375 vagas

Autorizado em julho, o concurso da CGU teve sua portaria autorizativa publicada no Diário Oficial da União. O aval foi dado para 375 vagas de níveis médio e superior.

O documento foi assinado pelo secretário especial de desburocratização, Caio Mario Paes de Andrade.

Das 375 vagas autorizadas, são:

75 vagas de técnico federal de finanças e controle; e

300 vagas de auditor federal de finanças e controle.

Quanto ganham os técnicos e auditores da CGU?

O cargo de técnico é para nível médio e não exige curso específico ou experiência. A carreira proporciona uma remuneração inicial de R$7.741,31, já com o auxílio-alimentação de R$458.

Para o auditor, é preciso nível superior. A remuneração é de R$19.655.06, com o auxílio-alimentação de R$458.

A CGU tem carga de trabalho de 40 horas semanais, com as contratações pelo regime estatutário, que assegura a sonhada estabilidade.