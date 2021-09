Concurso CGU: salários são atrativos? Saiba detalhes!

No concurso CGU, salários são atrativos? Essa é a pergunta que muitos candidatos se fazem, mas nem sempre têm respostas antes do edital ser publicado. Mas, dessa vez o questionamento vai poder ser solucionado.

Isso porque o projeto básico, ao qual Folha Dirigida obteve com exclusividade, confirmou o salário de ambas as carreiras: técnico e auditor.

Sendo assim, você que está pensando em participar, mas estava querendo saber antes quanto ganham esses servidores, chegou a hora de acabar com esse mistério.

A resposta se é atrativo ou não vai ser dada por você mesmo. Mas, já podemos adiantar que não são nada mal, principalmente para quem tem apenas o nível médio, né?

Quanto ganham os cargos do concurso CGU?

De acordo com o termo de referência enviado às bancas organizadoras, o auditor tem ganhos de R$19.197,06, enquanto o técnico recebe um vencimento inicial de R$7.283,31.

Ambos recebem auxílio-alimentação de R$458, referente aos servidores federais. Dessa forma, a remuneração totaliza:

Técnico: R$7.741,31

Auditor: R$19.655,06

Além do auxílio-alimentação, os servidores ainda poderão fazer jus a outros benefícios, como: auxílio transporte, plano de saúde e auxílio-creche aos profissionais com filhos.

Quantas vagas terá o concurso CGU?

O concurso da CGU já está autorizado oficialmente. A portaria autorizativa foi divulgada em 27 de julho, com aval do secretário especial de desburocratização, Caio Mario Paes de Andrade. Estão confirmadas 375 vagas, sendo elas dividas em:

75 vagas de técnico federal de finanças e controle; e

300 vagas de auditor federal de finanças e controle.

Mas, você sabe o que é preciso para concorrer? Veja!

Cargo Escolaridade Vagas Requisitos Auditor Federal de Finanças e Controle Superior 300 Diploma de curso superior ou habilitação legal equivalente, devidamente registrado no Ministério da Educação (MEC) Técnico Federal de Finanças e Controle Médio 75 Certificado de curso de ensino médio ou habilitação legal equivalente expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC)

Além desses, não há outros requisitos como idade, formação complementar ou registro no órgão. Será preciso aprovação em todas as etapas, apenas.

Prazo entre edital e provas foi reduzido. Entenda!

Assim que o edital sair, as provas serão marcadas para 60 dias seguintes. Isso porque a Controladoria-Geral da União já recebeu aval da Economia e o prazo entre edital e provas foi reduzido de quatro para dois meses.

A portaria autorizativa foi publicada no final de agosto. Ela está assinada pelo secretário especial de desburocratização, Caio Mario Paes de Andrade.

“Art. 1º Autorizar a redução, para dois meses, do prazo de antecedência mínima entre a publicação do edital do concurso público e a realização da primeira prova no certame, autorizado pela Portaria SEDGG/ME nº 8.949, de 26 de julho de 2021, para provimento de 375 (trezentos e setenta e cinco) cargos do quadro de pessoal da Controladoria-Geral da União.

Vale lembrar que essa autorização tem se tornado comum em concursos federais, a pedidos dos órgãos ao Ministério da Economia. O aval também foi concedido nos editais da PF e PRF, publicados em janeiro deste ano.

O prazo original seria de quatro meses. Com ele, demoraria ainda mais a realização das etapas e, com isso, a homologação do resultado final – atrasando as contratações.