Concurso ESA divulga locais das provas deste domingo

A Escola de Sargento das Armas convocou os candidatos para as provas do próximo domingo, 3. A organização do concurso ESA, inclusive, já liberou o link de acesso aos locais de aplicação dos exames.

Para conferir, basta acessar o site da ESA e colocar os dados pessoais do candidato, como o protocolo e a senha. As provas serão realizadas no turno da tarde.

Os portões serão abertos a partir das 10h, para que os candidatos possam chegar sem aglomeração. O fechamento está previsto para 12h15.

De acordo com o edital de convocação do concurso da ESA, as provas estão marcadas para acontecer de 13h às 17h, com caráter eliminatório e classificatório.

Como serão as provas do concurso ESA?

Neste dia, serão realizadas as provas escritas, sendo elas objetiva e discursiva. As avaliações poderão ser divididas em até seis partes, de acordo com a área pretendida pelo candidato, sendo:

1ª parte – Prova de Matemática (14questões para áreas Geral/Aviação e dez para as áreas Música/Saúde);

2ª parte – Prova de Português (14 e dez questões, respectivamente);

3ª parte – Prova de História e Geografia do Brasil (12 e seis questões de cada disciplina para área Geral/Aviação e oito e quatro questões de cada disciplina para as áreas de Música/Saúde);

4ª parte – Prova de Inglês (dez questões objetivas para todas as Áreas);

5ª parte – Prova de Conhecimentos Específicos da área técnica de Enfermagem, na área de Saúde (12 questões) e Prova de Teoria Musical para a área de Música (12);

6ª parte – Prova de Português (questão única discursiva/redação).

Concurso ESA 2021 tem mais de 120 mil inscritos

As provas da ESA prometem ter uma alta concorrência, já que foram confirmados mais de 126 mil inscritos para as 1.100 vagas do edital.

A estatística de inscritos foi confirmada oficialmente pela ESA, somando, ao todo, 126.393 candidatos. Desses, são 95.416 homens e 30.977 mulheres.

Veja os inscritos por cargo

Área Masculino Feminino Total Geral/Aviação 91.944 26.450 118.394 Música 1.970 405 2.375 Saúde 1.502 4.122 5.624 Total 95.416 30.977 126.393

Concurso ESA oferta 1.100 vagas

O edital do concurso ESA trouxe mais uma vez a oferta de 1.100 vagas para as três áreas. As oportunidades são para quem tem o nível médio, divididas para homens e mulheres.

A remuneração é de R$5.049 e as áreas contempladas são Geral, Saúde e Música.

O soldo inicial para a patente de 3º sargento é de R$3.825, acrescido dos adicionais militar e de especialização, fazendo a remuneração final chegar até R$ 5.049.

As oportunidades são para os cursos de formação e graduação de sargentos, para o ano 2022, nas áreas Geral/Aviação, Música e Saúde, com a seguinte distribuição:

900 para os candidatos do sexo masculino (área Geral/Aviação) – sendo 180 destinadas à cota de negros;

100 para as candidatas do sexo feminino (área Geral/Aviação) – sendo 20 destinadas à cota de negros;

55 para os candidatos da área de Saúde;

45 para área música, divididas entre os seguintes instrumentos:

~ Clarineta em MIB/Clarineta em SIB – 11 vagas;

~ Flauta em Dó/Flautim em Dó – duas vagas;

~ Saxhorne Barítono em SIB/Saxhorne Baixo em SIB – seis vagas;

~ Saxofone em MIB/Saxofone em SIB – quatro vagas;

~ Tímpanos, Bombo, Pratos, Tarol e Caixa Surda – duas vagas;

~ Trombone Tenor em SIB (de vara)/Trombone Baixo em SIB (de vara) – sete vagas;

~ Trompa em Fá – uma vaga;

~ Trompete em MIB/SIB – Cornetim em SIB / Flueglhorne em SIB – dez vagas; e

~ Tuba em MIB/Tuba em SIB – duas vagas.

Quais serão as próximas fases?

Os selecionados serão convocados para as próximas fases, que serão: