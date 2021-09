Concurso ESA terá mais de 126 mil inscritos para 1.100 vagas

Considerado um dos editais mais disputados e almejados pelos jovens que desejam ingressar na carreira militar, o concurso ESA mais uma vez reúne uma grande concorrência. A escola confirmou que serão mais de 126 mil candidatos na disputa pelas vagas.

E essa disputa começará no próximo domingo, 3, quando serão aplicadas as primeiras avaliações. Os candidatos realizarão as provas objetiva e de redação, em um dia único, no turno da tarde.

A estatística de inscritos foi confirmada oficialmente pela ESA, somando, ao todo, 126.393 candidatos. Desses, são 95.416 homens e 30.977 mulheres.

Veja os inscritos por cargo

Área Masculino Feminino Total Geral/Aviação 91.944 26.450 118.394 Música 1.970 405 2.375 Saúde 1.502 4.122 5.624 Total 95.416 30.977 126.393

Quantas vagas esses candidatos estão disputando?

Publicado em abril, o edital do concurso ESA trouxe mais uma vez a oferta de 1.100 vagas para as três áreas. As oportunidades são para quem tem o nível médio, divididas para homens e mulheres. A remuneração é de R$5.049 e as áreas contempladas são Geral, Saúde e Música.

O soldo inicial para a patente de 3º sargento é de R$3.825, acrescido dos adicionais militar e de especialização, fazendo a remuneração final chegar até R$ 5.049.

As oportunidades são para os cursos de formação e graduação de sargentos, para o ano 2022, nas áreas Geral/Aviação, Música e Saúde, com a seguinte distribuição:

900 para os candidatos do sexo masculino (área Geral/Aviação) – sendo 180 destinadas à cota de negros;

para os candidatos do sexo masculino (área Geral/Aviação) – sendo 180 destinadas à cota de negros; 100 para as candidatas do sexo feminino (área Geral/Aviação) – sendo 20 destinadas à cota de negros;

para as candidatas do sexo feminino (área Geral/Aviação) – sendo 20 destinadas à cota de negros; 55 para os candidatos da área de Saúde;

para os candidatos da área de Saúde; 45 para área música, divididas entre os seguintes instrumentos:

~ Clarineta em MIB/Clarineta em SIB – 11 vagas;

~ Flauta em Dó/Flautim em Dó – duas vagas;

~ Saxhorne Barítono em SIB/Saxhorne Baixo em SIB – seis vagas;

~ Saxofone em MIB/Saxofone em SIB – quatro vagas;

~ Tímpanos, Bombo, Pratos, Tarol e Caixa Surda – duas vagas;

~ Trombone Tenor em SIB (de vara)/Trombone Baixo em SIB (de vara) – sete vagas;

~ Trompa em Fá – uma vaga;

~ Trompete em MIB/SIB – Cornetim em SIB / Flueglhorne em SIB – dez vagas; e

~ Tuba em MIB/Tuba em SIB – duas vagas.

O que é preciso para concorrer?

Para concorrer ao concurso da ESA será necessário ter o nível médio completo com idade entre 17 e 24 anos para a área Geral/Aviação, e entre 17 e 26 anos para as áreas de Música e Saúde.

É exigida ainda altura mínima de 1,60m para homens, sendo que esta limitação não se aplica aos candidatos com até 17 anos, desde que possuam a altura mínima de 1,57m e exame especializado revelando a possibilidade do crescimento.

No caso das mulheres o Exército exige altura mínima de 1,55m. Os menores de 18 anos que concorrerem às vagas deverão estar autorizados por seu responsável legal a submeter-se ao concurso e, caso seja aprovado e classificado nas vagas estabelecidas, a ser matriculado no curso de formação.

Além das exigências mencionadas, candidatos à área de Saúde devem ter também concluído o curso de técnico em enfermagem até a data de sua apresentação na organização militar.

Para a área de Música, é necessário comprovar a habilidade na execução de partituras com o instrumento musical correspondente a um dos naipes abrangidos pelas vagas.

Resumo do concurso ESA 2020

Órgão: Exército Brasileiro – Escola de Sargentos das Armas (ESA)

Exército Brasileiro – Escola de Sargentos das Armas (ESA) Cargo: sargento;

sargento; Áreas: geral/aviação; saúde e música

geral/aviação; saúde e música Vagas: 1.100 (ambos os sexos)

1.100 (ambos os sexos) Prazo de inscrição: 07/04 a 04/05

07/04 a 04/05 Taxa: R$95

R$95 Salário: até R$5.049

até R$5.049 Prova objetiva: 03 de outubro

Como serão as provas do concurso ESA?

O concurso será realizado por meio de diversas etapas. A prova objetiva poderá ser dividida em até seis partes, de acordo com a área pretendida pelo candidato, sendo:

1ª parte – Prova de Matemática (14questões para áreas Geral/Aviação e dez para as áreas Música/Saúde);

– Prova de Matemática (14questões para áreas Geral/Aviação e dez para as áreas Música/Saúde); 2ª parte – Prova de Português (14 e dez questões, respectivamente);

Prova de Português (14 e dez questões, respectivamente); 3ª parte – Prova de História e Geografia do Brasil (12 e seis questões de cada disciplina para área Geral/Aviação e oito e quatro questões de cada disciplina para as áreas de Música/Saúde);

Prova de História e Geografia do Brasil (12 e seis questões de cada disciplina para área Geral/Aviação e oito e quatro questões de cada disciplina para as áreas de Música/Saúde); 4ª parte – Prova de Inglês (dez questões objetivas para todas as Áreas);

Prova de Inglês (dez questões objetivas para todas as Áreas); 5ª parte – Prova de Conhecimentos Específicos da área técnica de Enfermagem, na área de Saúde (12 questões) e Prova de Teoria Musical para a área de Música (12);

Prova de Conhecimentos Específicos da área técnica de Enfermagem, na área de Saúde (12 questões) e Prova de Teoria Musical para a área de Música (12); 6ª parte – Prova de Português (questão única discursiva/redação).

Próximas fases do concurso

Os selecionados serão convocados para as próximas fases, que serão: