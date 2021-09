Concurso EsPCEx tem gabaritos preliminares divulgados. Acesse!

Já estão disponíveis para consulta os gabaritos preliminares do concurso EsPCEx 2021. As primeiras provas foram aplicadas neste fim de semana, por diversos estados do Brasil.

No sábado, dia 25, aconteceram as provas de Português, Redação, Física e Química. E no domingo, 26, os concorrentes fizeram a avaliação composta pelas disciplinas de Matemática, Geografia, História e Inglês.

Nos dois dias, as provas aconteceram no turno da tarde.

>> Acesse o gabaritos do concurso EsPCEx 2021 – provas dia 25 de setembro

>> Acesse o gabaritos do concurso EsPCEx 2021 – provas dia 26 de setembro

Quem não concordar com os gabaritos, poderá fazer a solictação de recursos até 30 de setembro, pelo próprio site da EsPCEx.

Segundo estimativa feita pela Folha Dirigida, com base na listagem divulgada pela EsPCEx, este concurso conta com, aproximadamente, 37.500 candidatos.

Próximas datas do concurso EsPCEx

O concurso da Escola de Formação de Cadetes é realizado em diversas fases. Confira as principais próximadas datas previstas:

Divulgação da solução aos pedidos de revisão dos gabaritos das provas objetivas – 18 de outubro

Divulgação dos espelhos dos cartões-resposta – 18 de outubro

Divulgação das notas das provas objetivas, da nota mediana de cada uma das provas objetivas e da listagem, em ordem alfabética, dos candidatos aptos à correção da Redação- 29 de outubro

Divulgação das notas e dos espelhos das Redações corrigidas – 9 de novembro

Interposição de pedidos de revisão da correção da prova de Redação – até 11 de novembro

Divulgação da lista dos candidatos aprovados no Exame Intelectual – 26 de novembro

Inspeção de Saúde – a partir de 26 de janeiro

Exame de Aptidão Física – a partir de 26 de janeiro

Avaliação Psicológica – a partir de 26 de janeiro

Como será o teste físico?

Os convocados para a fase do teste físico deverão passar pelos seguintes exames:

Corrida de 12 minutos, flexão de braços na barra fixa, flexão de braços sobre o solo e abdominal supra.

Os aprovados e convocados para a Escola Preparatório de Cadetes ingressam no posto de aluno. Durante o primeiro ano de formação é pago um soldo de R$1.185. Já nos demais quatro anos, passa ao posto de cadete com soldo no valor de R$1.630.

Este edital da EsPCEx trouxe 440 vagas, distribuídas por 400 para homens e 40 para mulheres, sendo:

Ampla concorrência: 320 vagas para o sexo masculino e 32 para o sexo feminino;

320 vagas para o sexo masculino e 32 para o sexo feminino; Cota reservada aos candidatos pretos ou pardos: 80 vagas para o sexo masculino e oito para o sexo feminino.

A seleção costuma acontecer anualmente, ou seja, um novo edital deve ser publicado em 2022.