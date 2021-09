Concurso Ibama analista ambiental: saiba tudo sobre a carreira

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis tem autorização para realizar novo concurso Ibama com 568 vagas. Desse total, 96 serão para analista ambiental.

Folha Dirigida reuniu as principais informações sobre essa carreira. Confira a seguir!

Requisitos da carreira

O cargo de analista ambiental do Ibama tem como requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, e registro no órgão de classe específico, quando for o caso.

O último edital para ingresso na carreira, publicado em 2012, trouxe as vagas divididas pelas áreas de: Licenciamento Ambiental; Monitoramento, Regulação, Controle, Fiscalização e Auditoria Ambiental; Gestão, Proteção e Controle da Qualidade Ambiental.

Apesar dessa divisão, para se candidatar a todas as áreas era necessário ter apenas o curso superior completo em qualquer especialidade.

Remuneração e benefícios

Os vencimentos básicos dos analistas ambientais são de R$4.720,84. Ainda é incluída a gratificação de desempenho, que pode ser de 80 pontos (na quantia de R$3.368,80) e de 100 pontos (na quantia de R$4.211).

Com o auxílio-alimentação de R$458, os valores totais podem ser de:

Analista ambiental Vencimento básico Gratificação Auxílio-alimentação Total Gratificação 80 pontos R$4.720,84 R$3.368,80 R$458 R$8.547,64 Gratificação 100 pontos R$4.720,84 R$4.211 R$458 R$9.389,84

Conforme a lei, até que sejam processados os resultados do primeiro ciclo de avaliação de desempenho, as gratificações serão pagas no valor correspondente a 80 pontos. Por isso, a remuneração inicial dos analistas será de: R$4.063,34.

Os servidores do Ibama ainda têm direito a outros benefícios, como auxílio-transporte, plano de saúde, encargos sociais, gratificação natalina, cujos valores são variáveis. A jornada de trabalho é de 40 horas por semana.

Atribuições do analista ambiental

A carreira tem como atribuições: planejamento ambiental, organizacional e estratégico afeto à execução das políticas nacionais de meio ambiente formuladas no âmbito da União, em especial as que se relacionam com as seguintes atividades; regulação, controle, fiscalização, licenciamento e auditoria ambiental; monitoramento ambiental.

Além de gestão, proteção e controle da qualidade ambiental; ordenamento dos recursos florestais e pesqueiros; conservação dos ecossistemas e das espécies neles inseridas, incluindo seu manejo e proteção; e estímulo e difusão de tecnologias, informação e execução de programas de educação ambiental.

De acordo com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, os aprovados no novo concurso Ibama irão reforçar as ações voltadas à fiscalização ambiental, em especial nas áreas que compreendem a Amazônia Legal.

Último concurso Ibama para analista ambiental

O último concurso para analista ambiental do Ibama teve edital publicado em 2012. A oferta foi de 108 vagas, distribuídas entre as seguintes áreas:

60 vagas: Licenciamento Ambiental;

27 vagas: Monitoramento, Regulação, Controle, Fiscalização e Auditoria Ambiental;

21 vagas: Gestão, Proteção e Controle da Qualidade Ambiental.

Em todos os casos, a exigência foi o ensino médio completo em qualquer especialidade. O Cebraspe (Cespe/UnB) foi o organizador. As provas objetivas foram compostas por 120 itens, no estilo Certo ou Errado, sendo 50 de Conhecimentos Básicos e 70 de Conhecimentos Específicos .

Veja as disciplinas cobradas:

Conhecimentos Básicos:

Língua Portuguesa;

Atualidades;

Ética no Serviço Público;

Noções de Direito Constitucional;

Noções de Direito Administrativo;

Legislação do setor de Meio Ambiente.

Conhecimentos Específicos:

– Licenciamento ambiental (Licenciamento ambiental federal; Socioeconomia relacionada ao licenciamento ambiental federal; infraestrutura & Gestão ambiental no licenciamento ambiental federal);

– Monitoramento, Regulação, Controle, Fiscalização e Auditoria Ambiental (Informática; Raciocínio Lógico; Monitoramento, Regulação, Controle, Fiscalização e Auditoria Ambiental);

– Gestão, Proteção e Controle da Qualidade Ambiental (Língua Inglesa; Gestão de resíduos sólidos e substâncias perigosas; proteção da atmosfera; poluição sonora; remediação ambiental e dispersas químicos. Noções de pedologia, noções de Fitossanidade; Segurança Química; Noções de Química Ambiental e Noções de Ecotoxicologia).

Os candidatos ainda foram submetidos a provas discursivas com uma redação e duas questões práticas, relativas aos conhecimentos básicos e/ou específicos relativos às seguintes disciplinas:

Tema 1: Licenciamento Ambiental – Licenciamento Ambiental Federal e Socioeconomia relacionada ao Licenciamento Ambiental Federal;

Tema 2: Monitoramento, Regulação, Controle, Fiscalização e Auditoria Ambiental – Ética no Serviço Público, Noções de Direito Administrativo e Monitoramento, Regulação, Controle, Fiscalização e Auditoria Ambiental;

Tema 3: Gestão, Proteção e Controle da Qualidade Ambiental – Proteção da Atmosfera, Segurança Química, Noções de Química Ambiental e Noções de Ecotoxicologia.

Além do analista ambiental, a autorização do concurso Ibama também contempla 432 vagas para técnico ambiental. Tal cargo exige o ensino médio completo e oferece remunerações de R$4.063,34.

Serão abertas ainda 40 vagas para analista administrativo, carreira que requer o nível superior completo e tem ganhos iniciais de R$8.547,64. Conforme a portaria que autoriza o concurso, o edital deve ser publicado até março de 2022.

Porém, é possível que esse prazo seja encurtado e a abertura do concurso ocorra ainda este ano. Por esse motivo é importante iniciar os estudos o quanto antes.

