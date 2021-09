Concurso Ibama: após aval, órgão se pronuncia sobre próximos passos

A realização de um novo concurso Ibama foi autorizada nesta segunda-feira, 6. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos poderá preencher 568 vagas para cargos dos níveis médio e superior. Após o aval, quais serão os próximos passos até o edital?

Folha Dirigida levou esse questionamento até o órgão. De acordo com nota enviada pela Assessoria de Imprensa do Ibama, um grupo de trabalho será formado nos próximos dias. Servidores serão selecionados para sugerir a distribuição e o perfil das vagas.

O grupo também será responsável por participar do processo de contratação de uma banca organizadora, apresentar e consolidar o conteúdo programático das provas. Veja a nota na íntegra:

“O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) informa que nos próximos dias será publicada portaria com o Grupo de Trabalho que terá entre suas atribuições participar no processo de seleção de definição da empresa organizadora do concurso público; apresentar propostas e consolidar conteúdos programáticos do edital do Concurso público; e sugerir a distribuição e o perfil das vagas do certame”.

Questionada sobre um prazo para publicação do edital e realização das provas, a Assessoria de Imprensa não respondeu. De acordo com a portaria que autorizou o concurso, o Ibama terá até seis meses para divulgar o documento com as regras da seleção.

Dessa maneira, o edital deverá sair até março de 2022. Porém, é possível que esse prazo seja encurtado e a abertura do concurso ocorra ainda este ano.

As provas, por sua vez, deverão ser aplicadas quatro meses após o edital, seguindo orientações do Decreto 9.739 que regulamentou os concursos públicos no Executivo Federal.

O Ibama também pode diminuir esse prazo para dois meses, como tem acontecido na maioria dos concursos federais. Como foi o caso da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e, a mais recente, Controladoria Geral da União (CGU).

Concurso Ibama: remunerações iniciais de até R$8 mil

Do quantitativo autorizado para o próximo concurso Ibama, 432 são para o nível médio, no cargo de técnico ambiental. O salário inicial é de R$4.063,34. O valor já inclui o auxílio-alimentação de R$458 e a gratificação de desempenho de R$1.382,40.

As outras vagas são para cargos de nível superior, sendo eles: analista ambiental (96 oportunidades) e analista administrativo (40). Os ganhos, nesses casos, chegam a R$8.547,64, já com o auxílio-alimentação.

Confira a distribuição das oportunidades autorizadas na íntegra:

CARGO ESCOLARIDADE REMUNERAÇÃO* VAGAS Técnico ambiental Nível médio R$4.063,34 432 Analista ambiental Nível superior R$8.547,64 96 Analista administrativo Nível superior R$8.547,64 40

*Os valores incluem vencimento básico, além de auxílio-alimentação de R$458 e a gratificação de desempenho.

O Ibama deverá estabelecer a lotação dos aprovados e as áreas de maior necessidade de servidores. Tais detalhes serão definidos pelo grupo de trabalho do novo concurso.

Nesta segunda-feira, 6, também foi autorizado novo concurso para o ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade). O aval é para 171 vagas em carreiras dos níveis médio e superior.

Desse total, 110 são para técnico ambiental, que exige ensino médio. Os ganhos iniciais são de R$4.063,34. As demais 61 vagas são para analista ambiental, cargo de nível superior, com remunerações de R$8.547,64.

O aval para os concursos ambientais ocorre depois de diversas promessas feitas pelo Governo Federal. Em 2020, por exemplo, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, prometeu contratações para a área Ambiental, sinalizando a possibilidade de novos editais.

Este ano, na última semana de agosto, Mourão voltou a falar sobre os concursos ambientais. Segundo ele, 740 vagas seriam abertas para ambos os órgãos. Porém, a autorização oficial foi para 739 oportunidades no total.

“Agora mesmo, está sendo aberto um concurso para o Ibama e o ICMBio, que vai contratar mais 740 profissionais. Então isso já é uma medida clara do governo do presidente Bolsonaro no sentido de aumentar a força de trabalho e a capacidade operacional das agências”, disse Mourão.

Últimos concursos Ibama ocorreram entre 2012 e 2014

Os últimos concursos públicos do Ibama ocorreram entre os anos de 2012 e 2014, com oportunidades para técnico administrativo, analista ambiental e analista administrativo. As carreiras foram contempladas em editais distintos.

As três seleções tiveram o Cebraspe como organizador. Já os concorrentes foram avaliados por meio de prova objetiva e, no caso do analista, redação.

As 50 questões objetivas foram distribuídas por diversas disciplinas, conforme os programas de cada cargo. Os exames cobraram conteúdos sobre: