Concurso Ibama será o primeiro para técnico ambiental; conheça o cargo

O Governo Federal autorizou a realização de novo concurso para o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos). O aval é para preenchimento de 568 vagas, sendo 432 para técnico ambiental.

A Assessoria de Imprensa do instituto confirmou à Folha Dirigida que este será o primeiro concurso do Ibama para técnico ambiental. Nos últimos anos, as seleções foram realizadas apenas para técnico administrativo.

O requisito para inscrição, em ambos os casos, é o mesmo: ensino médio completo. A remuneração inicial é de R$4.063,34, incluindo o auxílio-alimentação de R$458 e gratificação de desempenho.

Os técnicos ambientais do Ibama têm como atribuições: prestação de suporte e apoio técnico especializado às atividades dos Gestores e Analistas Ambientais; execução de atividades de coleta, seleção e tratamento de dados e informações especializadas voltadas para as atividades finalísticas.

Além de orientação e controle de processos voltados às áreas de conservação, pesquisa, proteção e defesa ambiental. De acordo com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, os aprovados irão reforçar as ações voltadas à fiscalização ambiental, em especial nas áreas que compreendem a Amazônia Legal.

Como este será o primeiro concurso para o cargo, o conteúdo programático das provas terá que ser desenvolvido do zero. Essa será uma das responsabilidades do grupo de trabalho do concurso Ibama, que será formado nos próximos dias.

Os últimos concursos para técnico ambiental do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), por sua vez, podem servir de guia para os estudos. Nas últimas provas, foram cobradas as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa;

Noções de Informática;

Atualidades;

Legislação;

Ética no Serviço Público;

Conhecimentos Específicos.

Concurso Ibama terá oferta para níveis médio e superior

No total, foram autorizadas 568 vagas para concurso do Ibama. Desse quantitativo, 432 são para o nível médio, no cargo de técnico ambiental.

As demais oportunidades são para cargos de nível superior, sendo eles: analista ambiental (96 oportunidades) e analista administrativo (40). Os salários, nesses casos, chegam a R$8.547,64, já com o auxílio-alimentação.

Veja a distribuição das vagas autorizadas na íntegra:

CARGO ESCOLARIDADE REMUNERAÇÃO* VAGAS Técnico ambiental Nível médio R$4.063,34 432 Analista ambiental Nível superior R$8.547,64 96 Analista administrativo Nível superior R$8.547,64 40

*Os valores incluem vencimento básico, além de auxílio-alimentação de R$458 e a gratificação de desempenho.

Em resposta à Folha Dirigida, a Assessoria de Imprensa do Ibama afirmou que um grupo de trabalho para o concurso será formado nos próximos dias. Servidores serão selecionados para sugerir a distribuição e o perfil das vagas.

O grupo ainda será responsável por participar do processo de contratação de uma banca organizadora, apresentar e consolidar o conteúdo programático das provas.

Últimos concursos Ibama foram entre 2012 e 2014

Entre os anos de 2012 e 2014, foram realizados os últimos concursos públicos do Ibama. As oportunidades foram para técnico administrativo, analista ambiental e analista administrativo. As carreiras foram contempladas em editais distintos.

Nas três seleções, o Cebraspe foi o organizador. Os candidatos foram avaliados por meio de prova objetiva e, no caso do analista, redação.

As 50 questões objetivas foram divididas por diversas disciplinas, conforme os programas de cada cargo. Os exames cobraram conteúdos sobre: