Concurso ICMBio: Mourão anuncia 740 vagas para o órgão, incluindo Ibama

O concurso ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade) pode ter edital lançado mais breve do que pensamos! O vice-presidente da república, Hamilton Mourão, defendeu novamente a abertura de concurso público para o órgão e ainda incluiu novas vagas para o Ibama.

Em seu pronunciamento mais recente, durante a reunião do Conselho da Amazônia Legal, Mourão disse que está praticamente certa a liberação de editais para os dois órgãos (Ibama e ICMBio), ofertando um total de 740 vagas.

“Agora mesmo, está sendo aberto um concurso para o Ibama e o ICMBio, que vai contratar mais 740 profissionais. Então isso já é uma medida clara do governo do presidente Bolsonaro no sentido de aumentar a força de trabalho e a capacidade operacional das agências.”

Situação do concurso ICMBio

O vice-presidente, entretanto, não forneceu detalhes sobre como será a divisão dessas vagas e quais serão os cargos autorizados para os dois órgãos federais. Tudo ainda dependerá de um parecer definitivo do Ministério da Economia, que deve divulgar a portaria autorizativa em breve.

Mourão vem defendendo a abertura de concursos públicos para os órgãos de proteção ambiental há bastante tempo. Isso tem demonstrado a sua preocupação e sensibilidade em relação ao desmatamento da Floresta Amazônica.

Ao jornal Estadão, ele disse, em junho de 2021, que é preciso contratar profissionais e “botar os agentes para trabalhar […] Se não fizermos isso, não iremos avante“.

O último pedido do ICMBio ao Ministério da Economia (2019) teve 1.317 vagas de níveis superior e intermediário, distribuídas para os principais cargos da autarquia:

Técnico Ambiental;

Técnico Administrativo;

Analista Administrativo;

Analista Ambiental.

Atualmente os vencimentos iniciais para os cargos de níveis médio e superior estão em torno de R$ 4,4 mil e R$ 9,3 mil, respectivamente.

Além disso, os profissionais têm direito ao auxílio-alimentação de R$ 458,00 e aos demais benefícios das carreiras federais.

Último concurso ICMBio

Em 2014 foi realizado o último concurso ICMBio, sob a organização do Cebraspe. Foram abertas vagas nos cargos de Técnico-Administrativo, Técnico Ambiental, Analista Administrativo e Analista Ambiental.

No total, foram 54.182 candidatos inscritos. Considerando a oferta total de 271 vagas, significou que a demanda do concurso foi de 199,93 candidatos para cada vaga.

Na época, a remuneração oferecida para os cargos de nível médio era de R$ 2.887,34, enquanto que os profissionais de nível superior tinham uma remuneração de R$ 6.478,30.

As vagas foram distribuídas entre os estados do Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo.