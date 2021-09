Concurso INSS 2021: confira a concorrência dos últimos editais

O concurso INSS aguarda autorização do Ministério da Economia. O orçamento para a seleção, segundo a Federação Nacional dos Sindicatos (Fenasps), está no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2022. Mas, se aprovado, o que esperar da concorrência?

Folha Dirigida traz abaixo os números das últimas seleções realizadas pelo Instituto Nacional de Seguro Social. Quem aguarda por esse concurso deve chegar preparado, considerando que a disputa promete ser acirrada.

O mais recente concurso do INSS foi realizado em 2015. Na época, a seleção atraiu mais de 1 milhão de candidatos, sendo ao todo 1.087.789 inscrições deferidas. Confira os últimos números do Instituto:

Concorrência nos últimos dois concursos para técnico do seguro social

► 2015: 1.043.807 inscritos para 800 vagas – relação de 1.305 candidatos por vaga*

► 2011: 904.459 inscritos para 1.500 vagas – relação de 603 candidatos por vaga*

*Número geral, já que a concorrência era por região.

Concorrência nos últimos dois concursos para analista do seguro social

► 2015: 43.989 para 150 vagas – relação de 293 candidatos por vaga*

► 2013: 164.209 para 300 vagas – relação de 547 candidatos por vaga*

*Número geral, já que a concorrência era por região.

Concurso INSS tem previsão de 7 mil vagas

No momento, o pedido de concurso INSS está em análise no Ministério da Economia. Ao todo, foram solicitadas 7.575 vagas em todo o país, sendo elas para os seguintes cargos e áreas:

técnico do seguro social – nível médio – R$5.447,78

áreas: Análise Reconhecimento de Direito RGPS (2.938 vagas), Combate à Fraude (734), Serviço de Apoio ao Reconhecimento de Direito (216), Serviço de Atendimento de Demandas Judiciais (40), Serviço de Cobrança Administrativa (34), Análise Reconhecimento de Direito RPPS (46) e Recomposição do Quadro de Aposentados até 2023 (1.996).

analista do seguro social – nível superior – R$8.357,07

áreas: Serviço Social (463 vagas), Reabilitação Profissional (702) e Recomposição do Quadro de Aposentados até 2023 (406).

Em reuniões realizadas entre os dias 8 e 13 de setembro, o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, Leonardo Rolim, confirmou à Fenasps que o orçamento para realizar a nova seleção está no PLOA para 2022.

“Na audiência com o presidente do INSS, nos dias 8 e 13 de setembro, o mesmo reafirmou que existe a verba no orçamento para realizar concurso para 7.500 vagas. Vamos agora pressionar o governo para a realização do concurso”, disse o secretário de Administração e Finanças da Fenasps, Moacir Lopes.

Resumo sobre a seleção

Órgão : Instituto Nacional de Seguro Social

: Instituto Nacional de Seguro Social Cargos : técnico e analista do seguro social

: técnico e analista do seguro social Vagas : 7.575 solicitadas

: 7.575 solicitadas Requisitos : níveis médio e superior

: níveis médio e superior Remuneração : R$5.447,78 e R$8.357,07

: R$5.447,78 e R$8.357,07 Status: aguardando aval do Ministério da Economia

Veja detalhes do último concurso INSS

Para quem já deseja iniciar a preparação, o último edital pode ser usado como base. Realizado em 2015, o concurso do INSS contou com 950 vagas para técnicos e analistas.

A seleção teve a organização do Cebraspe. Os candidatos ao cargo de técnico foram submetidos a uma prova objetiva, contendo 120 questões sobre:

Ética no Serviço Público;

Regime Jurídico Único;

Noções de Direito Constitucional;

Noções de Direito Administrativo;

Língua Portuguesa;

Raciocínio Lógico;

Noções de Informática; e

Conhecimentos Específicos.

Já os analistas tiveram disciplinas de Português, Raciocínio Lógico, Noções de Informática, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Legislação Previdenciária, Legislação da Assistência Social, Saúde do Trabalhador e da Pessoa com Deficiência.