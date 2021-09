Concurso INSS: em 20 anos, Cebraspe organizou 70% das seleções

O concurso INSS aguarda autorização para o preenchimento de 7.575 vagas. Caso o aval seja dado pelo Ministério da Economia, a comissão terá que trabalhar na escolha da banca. No entanto, o processo pode iniciar já tendo uma organizadora entre as mais cotadas.

Isso porque, nos últimos 20 anos, 70% dos concursos realizados pelo Instituto Nacional de Seguro Social foram organizados pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

De 1999 até o momento, apenas três seleções não tiveram a organização da banca, foram elas:

2004 : Cesgranrio;

: Cesgranrio; 2011 : Fundação Carlos Chagas (FCC); e

: Fundação Carlos Chagas (FCC); e 2012: FunRio.

Já o Cebraspe ficou à frente dos concursos de 1999, 2000, 2003, 2007, 2009, 2010 e 2017. Desta forma, quem deseja se preparar para o concurso INSS pode iniciar os estudos com base nos editais publicados pela banca.

No entanto, para uma preparação completa, as seleções organizadas pelas demais bancas também devem ser estudadas.

Veja detalhes do último concurso INSS

Para quem já deseja iniciar a preparação, o último edital pode ser usado como base. Realizado em 2015, o concurso do INSS contou com 950 vagas para técnicos e analistas.

A seleção teve a organização do Cebraspe. Os candidatos ao cargo de técnico foram submetidos a uma prova objetiva, contendo 120 questões sobre:

Ética no Serviço Público;

Regime Jurídico Único;

Noções de Direito Constitucional;

Noções de Direito Administrativo;

Língua Portuguesa;

Raciocínio Lógico;

Noções de Informática; e

Conhecimentos Específicos.

Já os analistas tiveram disciplinas de Português, Raciocínio Lógico, Noções de Informática, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Legislação Previdenciária, Legislação da Assistência Social, Saúde do Trabalhador e da Pessoa com Deficiência.

Concurso INSS tem previsão de 7 mil vagas

No momento, o pedido de concurso INSS segue em análise no Ministério da Economia. Ao todo, foram solicitadas 7.575 vagas em todo o país, sendo elas para os seguintes cargos:

técnico do seguro social – nível médio – R$5.447,78

áreas: Análise Reconhecimento de Direito RGPS (2.938 vagas), Combate à Fraude (734), Serviço de Apoio ao Reconhecimento de Direito (216), Serviço de Atendimento de Demandas Judiciais (40), Serviço de Cobrança Administrativa (34), Análise Reconhecimento de Direito RPPS (46) e Recomposição do Quadro de Aposentados até 2023 (1.996).

analista do seguro social – nível superior – R$8.357,07

áreas: Serviço Social (463 vagas), Reabilitação Profissional (702) e Recomposição do Quadro de Aposentados até 2023 (406).

Aval para concurso é indicado no Ploa 2022

Até a próxima terça-feira, 31, o Congresso Nacional espera receber, por parte do Governo Federal, a Proposta de Lei Orçamentária Anual (Ploa 2022). O documento traz diversos indicativos, incluindo reservas para a realização de concursos públicos.

Segundo o secretário da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social (Fenasps), Moacir Lopes, a informação atual é de que o orçamento para a seleção já consta na Ploa 2022.

“Os gestores do INSS confirmam que os montantes para concursos estarão no orçamento. Não há garantia formalizada disso, mas há informações que a gente pega com os trabalhadores da equipe do INSS porque sempre tem o pessoal que nos dá um quadro disso”, disse Moacir Lopes.

O secretário explicou ainda que está tentando com o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, a confirmação da verba para o concurso.

“Estamos tentando uma reunião virtual com o ministro”, disse.

Segundo Moacir Lopes, o concurso é fundamental para acabar com a fila de espera, reduzir prazo de atendimento dos segurados e evitar os riscos de descontinuidade nos serviços prestado.