Concurso Marinha Quadro Técnico confirma data da prova e inscritos

A Marinha confirmou que as provas do concurso para o Quadro Técnico do Corpo Auxiliar (QT-CA) serão realizadas neste próximo domingo, dia 26 de setembro. Além disso, divulgou os locais e confirmou o número de inscritos por área.

Para conferir os locais, os participantes devem acessar o site da Marinha e localizar, na parte superior, o botão escrito ‘Comprovante de Inscrição’.

Basta fazer login com os dados pessoais e acessar as informações para realização da prova, como endereço do local, sala, horário e outros detalhes adicionais.

As provas serão realizadas no turno da manhã, com duração de quatro horas. Os portões de acesso serão abertos às 8h, sendo fechados pontualmente às 9h30 (ambos horário de Brasília)

Como serão as provas?

Neste dia, serão aplicadas as provas objetiva e discursiva . Na primeira, serão 50 questões de Conhecimentos Profissionais enquanto a discursiva será uma redação.

Em função da pandemia da Covid-19, os candidatos deverão usar máscara de proteção durante todo o período que permanecer no locam de prova.

Os exames serão realizados e diversos locais espalhados por todo o território nacioanal.

Concurso Marinha Quatro Técnico soma 4,2 mil inscritos

A Marinha confirmou que o concurso do Quadro Técnico reuniu 4.251 inscritos e anunciou a divisão por cada área. Veja abaixo!

ÁREA INSCRITOS VAGAS CANDIDATO X VAGA Comunicação Social 524 2 262 Direito 2.338 4 584,5 Estatística 95 2 47,5 Informática – Banco de dados 54 1 54 Informática – Desenvolvimento de Sistemas 99 1 99 Informática – Infraestrutura de TI 72 1 72 Informática – Segurança da Informação 80 1 80 Pedagogia 561 1 561 Segurança do Tráfego Aquaviário 90 2 45 Serviço Social 338 1 338

Haverá, ainda, uma segunda etapa, nomeada como “eventos complementares”, que será constituída por:

Verificação de Dados Biográficos (VDB); Inspeção de Saúde (IS); Teste de Aptidão Física (TAF) – Natação e Corrida; Avaliação Psicológica (AP); Verificação de Documentos (VD); Prova de Títulos (PT); Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração (PH).

A terceira e última etapa será o Curso de Formação de Oficiais (CFO), com período de adaptação e aulas.

Entenda o Curso de Formação da Marinha

O CFO ocorre no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW), na cidade do Rio de Janeiro, em regime de semi-internato. Os candidatos ainda realizarão um Estágio de Aplicação (EA), com duração de até quatro semanas, em Organizações Militares (OM).

As aulas têm o objetivo de preparar o candidato para o exercício de funções em Organizações Militares da Marinha, localizadas em qualquer Unidade da Federação, segundo as suas qualificações e atendendo à conveniência do serviço, por meio da necessária instrução Militar-Naval.

O curso tem a duração de, aproximadamente, 31 semanas e é iniciado com o Período de Adaptação de cerca de três semanas.