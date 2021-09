Concurso PF 2021 divulga resultado final de etapas e convocações

Você é um candidato do concurso PF 2021? Então fique atento a essa publicação, pois o Cebraspe, organizador, divulgou vários resultados de etapas da seleção.

A publicação do Cebraspe afeta a todos os cargos do concurso da Polícia Federal. Quer ter acesso?

Confira agora quais foram os resultados e convocações divulgadas:

Resultado final na avaliação médica; e

Resultado final no preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais (FIC).

Além disso, somente para o cargo de agente foram divulgadas as seguintes convocações:

primeiro momento da avaliação psicológica;

avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitaram concorrer como pessoas com deficiência;

procedimento de heteroidentificação dos candidatos que se autodeclaram negros;

envio dos documentos necessários à matrícula no curso de formação; e

entrega da documentação referente ao desempate de notas na primeira etapa.

Quanto ao resultado final da avaliação médica e da FIC, eles foram divulgados após análise dos recursos contra o resultado provisório. Este, foi publicado pela banca no final de agosto.

Outras etapas do concurso PF:

► Para o delegado e para o escrivão, edital de convocação para a prova oral e para a prova prática de digitação, respectivamente, será publicado na data provável de 13 de outubro.

► Para o papiloscopistas, as mesmas etapas citadas acima para o cargo de agente terão edital de convocação publicado na data provável de 16 de novembro.

Concurso da PF tem 1.500 vagas de nível superior

O edital de abertura do concurso da Polícia Federal conta com 1.500 vagas. Todas as chances são em cargos de nível superior. O regime de contratação é o estatutário, que garante a estabilidade.

Os profissionais terão uma jornada de trabalho de 40 horas semanais e contam com a seguinte distribuição de vagas por cargo:

Agente de polícia – 893 vagas

– 893 vagas Escrivão de polícia – 400 vagas;

– 400 vagas; Papiloscopista policial federal – 84 vagas;

– 84 vagas; Delegado de polícia – 123 vagas.

As vagas oferecidas são em formato nacional, ou seja, sem distribuição por regiões. A Polícia Federal convocará de acordo com suas necessidades. A Região Norte e as faixas de fronteira são os locais com mais vagas disponíveis.

Quais os requisitos e cargos do concurso PF?