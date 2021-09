Concurso PF agente administrativo: quando pode sair o edital?

Com o tempo passado desde a realização do pedido e a demora na autorização, muitos candidatos se perguntam: quando pode sair o edital do concurso PF agente administrativo? Mesmo com cronograma previsto, essa resposta ainda é uma incógnita.

Isso mesmo, junto com o pedido de concurso PF enviado à Economia, a Polícia Federal enviou uma proposta de cronograma. Mas, a previsão de edital ali contida não deve ser cumprida.

Afinal, o primeiro evento do possível cronograma, que era a autorização em julho, não foi realizado. Com isso, todas as demais datas possivelmente também vão atrasar.

E perto da data prevista para publicar o edital, o concurso não só está sem autorização como também ainda não tem banca definida. Mas, a pergunta segue: quando será publicado então o edital do concurso?

Edital da PF pode sair ainda este ano?

A resposta é sim! Para um edital ser divulgado, basta o concurso ser autorizado e o órgão cumprir todas as etapas previstas que antecedem à publicação. E isso ainda é possível acontecer este ano.

Mas, se a Polícia Federal quer mesmo urgência, vai ter que correr. Caso a autorização saia nos próximos meses ou semanas, os demais preparativos teriam que ser feitos de forma ágil.

Esses preparativos englobam: formar comissão, escolher banca, assinar contrato, definir cronograma e elaborar edital.

O que falta para sair o edital?

O principal: a autorização do Ministério da Economia. A luta da PF e sindicatos por esse aval é antiga, e ela cresceu nos últimos anos. A expectativa de uma autorização é grande, mas, por enquanto, não passou de promessas.

E qual o prazo para esse aval ser publicado? Não tem! A qualquer momento a portaria pode ser publicada no Diário Oficial da União.

Qual o prazo máximo ser publicado?

O prazo máximo de todo edital autorizado pelo Governo Federal é de seis meses. Este período sempre virá no decreto de autorização, como prazo legal, contado a partir da publicação do ato no Diário Oficial.

Mas, embora este seja um prazo máximo, dificilmente os órgão esperam completar esse período e sempre divulgam antes. Afinal, não há um prazo mínimo.

Exemplo é o concurso PF 2021 da área policial. Ele foi autorizado oficialmente em dezembro de 2020 e o edital foi publicado em janeiro de 2021.

Concurso PF de nível médio pode ter provas este ano?

A resposta é sim. Porém, com o prazo apertado, esta hipótese torna-se cada vez menos provável. Quer saber o por quê?

O motivo é simples. O prazo legal que um órgão federal tem para realizar as provas é de quatro meses após o edital. Esse período ainda pode ser encurtado, se houver aval do Ministério da Economia.

É muito provável que a PF consiga esse aval. Mas, para realizar provas este ano, no máximo em dezembro, seria preciso que o edital fosse divulgado até os primeiros dias de outubro.

Como o concurso PF de nível médio ainda não tem autorização publicada, nem banca definida, as chances de provas somente em 2022 aumentam a cada dia.

Há chances de nomeações em 2021?

Impossível! Por mais rápida que a PF fosse, acreditar em nomeações de servidores da área administrativa é sonhar de forma muito abstrata.

Por mais que o concurso para cargos da área de apoio tenha poucas etapas, diferentemente dos policiais, o tempo é curto para cumprir todas as etapas.

Isso porque existem eventos obrigatórios, como: realização das provas, publicação de gabaritos, prazos para recursos, e outros.

SinpecPF segue cobrando concurso PF

Recentemente, o Sindicato Nacional dos Servidores do Plano Especial de Cargos da Polícia Federal falou sobre o pedido do concurso PF. O SinpecPF informou que segue cobrando a seleção e o aval.

Em resposta a um seguidor, o Sindicato Nacional dos Servidores do Plano Especial de Cargos da Polícia Federal disse sobre o concurso:

“Seguimos lutando pela realização do concurso já que nossa categoria se encontra com uma grande defasagem em seu quadro, infelizmente os pedidos pelo concurso nos ministérios responsáveis não tem caminhado. Seguimos cobrando!”

Embora a expectativa seja grande, o processo do pedido de concurso da PF segue parado desde junho. Mas, mesmo em passos lentos, nada está perdido. No mundo dos concursos já vimos concursos acelerando de um dia para o outro e caminhando em alguns dias rumo à autorização.

Mas, mesmo se não for autorizado este ano, a Polícia Federal pode renovar o pedido em 2022 e cobrar novamente o aval para a seleção.

É importante sempre lembrar que a PF não realiza um concurso para cargos da área de apoio, ou seja, são quase dez anos sem contratar.

Concurso PF área Administrativa solicita 557 vagas

A reportagem da Folha Dirigida confirmou o pedido de concurso da área administrativa e a sua distribuição. Ele confirma 557 vagas solicitadas para a Polícia Federal. O grande destaque, como esperado, é o cargo de agente administrativo.

A carreira tem exigência de nível médio e conta com remuneração de R$4.710,76, inicialmente.

Além disso, o pedido traz chances de nível superior em várias áreas. Para estes, os ganhos são de R$5.559,67 (exceção é o médico, com R$7.692,55).

Confira a distribuição completa das vagas por cargo:

Cargo Nível Quantitativo Administrador Superior 23 Arquivista Superior 8 Assistente Social Superior 10 Bibliotecário Superior 1 Contador Superior 9 Economista Superior 3 Enfermeiro Superior 3 Engenheiro Superior 1 Estatístico Superior 4 Farmacêutico Superior 1 Médico Superior 68 Nutricionista Superior 1 Psicólogo Superior 5 Técnico em Assuntos Educacionais Superior 13 Técnico em Comunicação Social Superior 3 Subtotal Nível Superior 153 Agente Administrativo Médio 404 Subtotal Nível Médio 404 Total 557

O despacho do pedido, disponível para consulta no Sistema Eletrônico de Informações, traz as informações e justificativas para o novo pedido com 557 vagas na área de apoio da Polícia Federal.

“Trata de solicitação de autorização para realização de concurso público para o provimento de 153 (cento e cinquenta e três) cargos de nível superior e 404 (quatrocentos e quatro) cargos de nível médio do Plano Especial de Cargos da Polícia Federal – PECPF, conforme quadro a seguir, como medida de fortalecimento da capacidade institucional da Polícia Federal, pelas razões expostas nos autos.”

O que é preciso para ser aprovado no concurso PF?

O último concurso de agente administrativo da PF foi organizado pelo Cebraspe. A banca aplicou as provas no seu tradicional modelo de provas, com o estilo Certo ou Errado.

A organizadora tem como padrão na correção uma questão errada anular uma certa. No total, era possível alcançar até 120 pontos, pois cada questão respondida corretamente valia um ponto. Para ser aprovado, foi necessário: