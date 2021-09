Concurso Polícia Civil PC AM: Governo prevê edital até outubro

É grande a expectativa de realização do edital do edital de concurso público da Polícia Civil do Amazonas (Concurso PC AM). De acordo com informações do Governador do Estado, Wilson Lima, na última sexta-feira, 3, o edital deve ser publicado até outubro deste ano.

“As comissões já foram montadas e estamos na fase final de conclusão para o lançamento dos editais. No final desse mês (setembro), no mais tardar, início de outubro, a gente lança os editais”, disse.

De acordo com ele, os editais de concurso já estão dentro do planejamento do Governo estadual. Na ocasião, o Governador disse que o Estado observa as limitações por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal. No entanto, ele confirmou a perspectiva de novos editais e disse que eles saem assim que a situação financeira permitir.

“Já é algo planejado. Assim que o Amazonas tiver condições, vamos realizar os concursos públicos (para a Polícia Civil e a Polícia Militar). Trabalhamos com a possibilidade de fazer isso no ano que vem, ainda no primeiro semestre, mas vai depender muito de como a economia vai se comportar e a situação fiscal do estado,” disse o governador, durante cerimônia de inauguração da Delegacia Especializada em Combate à Corrupção (Deccor).

Concurso é aguardado

Ao todo, o concurso da Polícia Civil do Amazonas vai contar com 362 vagas e ganhos entre R$11.281,26 e R$20.449,05, para os cargos de delegado (62 vagas); escrivão (62); investigador (200); e perito (38).

Todos os cargos vão exigir o nível superior completo. Para o cargo de delegado, o curso em Direito será exigido. Além disso, a PC AM costuma exigir CNH tipo “B” e experiência na área (perito e delegado).

O concurso deve contar com provas objetiva, discursiva e de capacidade física, além de exames médicos, avaliação psicológica e de títulos. Além disso, deve haver um exame prático de digitação para os cargos de escrivão de polícia e de investigador.

O último concurso

O último concurso foi divulgado em 2009, quando contou com nada menos que 930 vagas. As oportunidades foram divulgadas para os cargos de Delegado, Investigador, Escrivão, Perito Criminal, Perito Legista e Perito Odontolegista, com salários que variavam entre R$ 2.514,24 e R$ 6.104,16. A validade do concurso foi de 02 (dois) anos, com possibilidade de prorrogação.

Sobre a Polícia Civil do Amazonas

A Polícia Civil do Amazonas é um órgão do sistema de segurança pública. Tem funções de polícia judiciária e de apuração das infrações penais, com exceção das de natureza militar. Compõe os seguintes planos de carreiras:

Informações do concurso