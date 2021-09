Concurso PRF: saiba tudo sobre o CFP que começa nesta sexta

É oficial! A primeira turma de alunos do curso de formação profissional do concurso PRF já se apresentou para dar início a jornada rumo ao cargo dos sonhos. Mas, você sabe como vai funcionar todo esse processo?

Geralmente o CFP é conhecido como a segunda etapa do concurso, sendo a primeira composta pelas provas escritas e seus eventos complementares.

Inclusive, nesta sexta-feira, 24, foi publicado no Diário Oficial da União e já consta no site do Cebraspe uma portaria com aval do diretor-geral da PRF, aprovando o regulamento do CFP 2021 do concurso PRF.

A seguir, Folha Dirigida te explica todos os detalhes sobre essa etapa de seleção. Afinal, quem sabe o próximo não possa ser você?

Matrícula para o CFP já foi encerrada

Assim como informado por Folha Dirigida, o prazo para matrícula no CFP do concurso PRF já se encerrou. Os candidatos tiveram até a quarta-feira, 22, para realizar o procedimento de forma online, pelo site do Cebraspe.

Foi preciso atualizar a FIP e realizar upload de alguns documentos. Quem não fez isso e nem pediu final de fila, está automaticamente eliminado.

Qual será a duração do CFP?

De acordo com o Cebraspe, o curso de formação do concurso PRF será realizado de 24 de setembro a 22 de dezembro de 2021.

A carga horária será de 500 horas presenciais e/ou à distância, em tempo integral, com atividades sendo desenvolvidas tanto em turno diurno quanto noturno, inclusive sábados, domingos e feriados.

Onde será realizado?

O CFP do concurso PRF é realizado na UNIPRF, em Florianópolis, nos seguintes campus:

Campus I – (Rodovia José Carlos Daux, SC 401, Km 19, Canasvieiras);

Campus II – (Complexo PRF de Condução Veicular, na Avenida Luiz Boiteux, Sapiens Parque, Área Especial, Canavieiras);

Campus II – (Centro de Eventos Luiz Henrique de Silveira, Rodovia, SC-401, Km 01, S/N Trevo de Canavieiras).

Além de outros locais que possam a ser indicados pela coordenação-geral da Universidade.

Há remuneração durante o curso?

Sim! Durante o curso de formação, o aluno fará jus ao chamado auxílio financeiro, que é equivalente a 50% da remuneração da classe inicial do cargo de policial rodoviário federal.

Atualmente, o PRF recebe R$10.357,88.

Se o candidato for servidor da Administração Pública Federal, será facultado optar pelo vencimento e vantagens de seu cargo efetivo, conforme parágrafo primeiro do artigo 14 da Lei nº 9.624/1998.

Enxoval do aluno para o CFP 2021 da PRF

O que foi preciso levar para o CFP do concurso PRF 2021? O Cebraspe divulgou antecipadamente para os alunos uma lista, que é bem extensa. Confira:

Itens obrigatórios

três camisetas PADRÃO ALUNO;

duas camisetas regatas PADRÃO ALUNO;

um top para as instruções de Princípios Básicos para a Saúde, de cor azul marinho (feminino) (sem inscrições ou símbolos);

duas bermudas de cotton ou equivalente, cujo tamanho alcance a linha média da coxa, para as instruções de Princípios Básicos para a Saúde, de cor azul marinho (feminino) (sem inscrições ou símbolos);

dois shorts de tactel ou equivalente, cujo tamanho alcance a linha média da coxa, para as instruções de Princípios Básicos para a Saúde, de cor azul marinho (masculino) (sem inscrições ou símbolos);

duas calças táticas, de cor caqui (sem inscrições ou símbolos);

um agasalho, de cor preta; (sem inscrições ou símbolos);

dois pares de meias cano médio, de cor preta; (sem inscrições ou símbolos);

dois pares de meias cano médio, de cor branca (sem inscrições ou símbolos);

um par de botas táticas (coturno) cano alto, de cor caqui (sem inscrições ou símbolos);

um par de tênis para corrida;

sandálias de borracha (tipo havaianas ou similar), de cor preta;

um cinto em nylon cor caqui, com fivela preta ou caqui, com largura aproximada de 4,5 mm;

uma mochila, com capacidade entre 25 e 35 l, cor preta (com “barrigueira”: tirante à frente do corpo);

dois pares de elástico do tipo bombacha;

uma capa de chuva em peça única padrão sobretudo na cor preta;

um cadeado pequeno;

material de higiene pessoal;

um borrifador/pulverizador manual (plástico), de 500 ml;

um tubo de álcool gel 70% para uso pessoal;

Dez máscaras de proteção facial em tecido, de cor branca;

Sobre a máscara:

“A máscara deve ser feita nas medidas corretas para cobrir totalmente o queixo e o nariz, sem deixar espaços nas laterais. A parte superior deverá cobrir o nariz chegando, aproximadamente, na base da linha dos olhos. A parte inferior deverá ultrapassar por completo a curvatura do queixo. Deve ser confeccionada com tecido confortável e adaptar-se bem ao rosto, para evitar a sua recolocação a todo momento. Para a confecção da máscara deve ser no mínimo dupla camada, recomenda-se tecidos 100% algodão ou cotton. Devem ser evitados os materiais que possam irritar a pele, como poliéster puro e outros tecidos sintéticos. Deve ser completamente branca, inclusive elásticos, costuras e aviamentos, sem qualquer tipo de simbologia, marca ou válvulas. As máscaras são individuais, não podendo ser compartilhadas em nenhuma hipótese e devem ser bem higienizadas (o Ministério da Saúde indica água e sabão ou água sanitária na lavagem após o uso).”

uma caixa com 50 (cinquenta) unidades de máscaras descartáveis cirúrgicas na cor branca, com três camadas, para serem usadas obrigatoriamente na prática de atividades físicas; XXVI – um cantil com capacidade de até um litro, cor preta;

um óculos de proteção para as instruções de Armamento, Munição e Tiro;

protetor intra-auricular para as aulas de Armamento, Munição e Tiro;

uma peça de vestuário, do tipo “shemagh”, “lenço palestino” ou equivalente, na cor branca, medindo 1,5 x 1,5m (aproximadamente);

um coldre para uso exclusivo em treinamento operacional – Arma curta de dotação da PRF (Glock G17 Gen 4);

Sobre o coldre:

“Especificação: coldre em polímero para pistola Glock G-17 Gen4. O corpo do coldre deve cobrir totalmente o guarda-mato e o ferrolho, permitindo acionamento do retém do carregador para troca administrativa, mesmo com o coldre travado. Deve possuir sistema manual de retenção, com acionamento por meio de uma tecla que libera uma alça pivotante, não podendo esta girar automaticamente apenas pelo acionamento da trava. O destravamento da alça pivotante será feito pelo operador que, ao empunhar o armamento, será capaz de pressionar a tecla para baixo com o polegar, habilitando assim o basculamento da alça para frente e possibilitando o saque da arma de fogo. O saque do armamento será na vertical, não sendo admitidos coldres que interfiram na biomecânica do saque ou imponham movimentos adicionais (giro, torção ou capotamento) ao armamento para sua retirada vertical do coldre. O coldre poderá ser de cintura ou de Perna, de cor FDE (Flat Dark Earth)/TAN ou caqui.”

cinto de guarnição produzido em material flexível com fivela rígida e dupla retenção, largura aproximada de 5 cm, de cor FDE (Flat Dark Earth)/TAN ou caqui;

quatro presilhas flexíveis para fixação do cinto de guarnição junto ao cinto da calça, cores FDE (Flat Dark Earth)/TAN ou caqui;

um porta carregador duplo, de cor FDE (Flat Dark Earth)/TAN ou caqui (para carregador da pistola Glock G17); 135

um porta algema, de cor FDE (Flat Dark Earth)/TAN ou caqui;

um porta lanterna, de cor FDE (Flat Dark Earth)/TAN ou caqui (para lanterna entre 10 cm e 20 cm);

uma lanterna tática (de qualquer cor), com acionamento traseiro, com tecla que possa ser acionada com o polegar e não ficar permanentemente ligada. A cada acionamento da lanterna, esta não deve alterar o modo de operação (forte/fraca/estrobo, etc), devendo possuir comprimento entre 10cm e 20 cm, e espessura da parte que se empunha não superior a 3,5 cm de diâmetro e intensidade a partir de 100 (cem) lúmens;

um coldre IWB (de uso interno, velado) para arma curta de dotação da PRF (Glock – G17) para porte velado do armamento;

Sobre o coldre:

“Especificação: o coldre deve ser confeccionado de material rígido tipo polímero (incluindo Kydex, Hosltex ou Baltoron), fibra de carbono. Deve cobrir e proteger totalmente o ferrolho, guarda-mato e gatilho, de forma que, quando coldreada, o contato acidental com o gatilho seja impossível. Deve possuir um formato anatômico sem aresta, pontas ou cantos vivos que possam arranhar ou lesionar o usuário. Deve possuir sistema de retenção por pressão, preferencialmente regulável e de forma que o travamento e o destravamento sejam feitos automaticamente por pressão de sobressalto assim que a arma for inserida/retirada, sem a necessidade de acionamento de tecla específica pelo usuário. Seu encaixe no cinto dever ser feito por meio de presilha, preferencialmente em lâmina de aço, com comprimento que permita ancoragem em cintos de até 40mm de largura. O coldre, quando vestido, deve permitir ao usuário empunhar a arma completamente antes de sacar.”

Pistola de treino BLUEGUN GLOCK G17 GEN 4 com dois carregadores, feita em polímero de alta resistência e/ou resina, nas dimensões exatas conforme especificações de catálogo da fábrica Glock, podendo ser encaixado acessório no trilho e que permita a troca/retirada de carregadores;

um Torniquete Tático;

Sobre o torniquete:

Especificação: torniquete do tipo manual, para uso em membros superiores e inferiores, com fecho ajustável, tirante confeccionado em nylon, aplicador de pressão com dispositivo de torção em polímero ou metal, dispositivo de ajuste/fixação do tirante com uso de velcro ou fivela metálica e etiqueta para inscrição da hora da aplicação do torniquete. Dimensões mínimas: 70 cm × 4 cm.

uma compressa de gaze rolo tipo queijo; Especificação: confeccionada em algodão, altamente absorvente, não estéril, com 9 a 13 fios. Dimensões mínimas: 7,5 cm × 3 m. OBS: Em função de comumente não se encontrar a compressa no comprimento de 3m, recomenda-se a compra solidária com posterior divisão entre os membros do grupo;

Caderno e caderneta de anotações (máximo 10cm x 15cm);

Protetor bucal transparente de silicone (molde padrão, moldável, ou feito sob medida) no mínimo para a parte superior;

Rede, liga elástica e grampos para cabelo, cor preta (feminino);

Trena de Aço 5 Metros, portátil, com sistema de mola que retrai a fita de aço graduada em milímetros e polegadas. Deve possuir opção de travamento e corpo em emborrachado;

Três metros de elástico tipo “garrote” nº 3, para as instruções de Princípios Básicos para a Saúde

Itens opcionais

Duas calças de lycra, ou equivalente, cujo tamanho ultrapasse a linha do joelho, para as instruções de Princípios Básicos para a Saúde, de cor azul marinho (feminino);

Duas calças adequadas à prática esportiva, para as instruções de Princípios Básicos para a Saúde, de cor azul marinho (sem inscrições ou símbolos);

Máscaras descartáveis brancas com no mínimo duas camadas;

Camisa térmica com proteção solar, tipo segunda pele, cor branca;

Bermuda térmica na cor azul marinho;

Cachecol, cor preta;

Gorro, cor preta;

Luvas cor preta;

Relógio de pulso nas cores preta ou cinza (discreto);

uma sunga de banho, de cor azul marinho (masculino);

um maiô para natação, de cor azul marinho (feminino);

um protetor auricular, tipo “concha”, com capacidade de redução de ruído de pelo menos 24db, se possível do tipo eletrônico. em cores discretas.

Sobre a frequência dos alunos no CFP

A PRF exigirá que o aluno tenha 100% de frequência das atividades do CFP, sendo obrigatória e aferida diariamente em cada momento e atividade.

Será permitido o percentual de atpe 15% de faltas, mas devendo elas serem justificadas. Além disso, será considerado atraso a chegada após o horário programado para o início de qualquer atividade comunicada.

Sobre as provas

Durante o CFP, o aluno realizará duas provas objetivas, com caráter eliminatório e classificatório. Ambas com 65 itens cada, versando sobre conteúdos abordados durante o curso de formação.

As provas serão no modelo certo ou errado. Os exames, inclusive, já têm data prevista para aplicação, sendo:

31 de outubro de 2021; e

28 de 137 novembro de 2021.

O horário previsto para início é às 9h, com duração de duas horas em cada um dos dias.