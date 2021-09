Concurso Público: 3 editais publicados nesta terça-feira; confira

Nesta terça-feira (14/9), três editais de concurso público foram publicados e trazem oportunidades para diversas áreas e carreiras. Os editais desta terça ofertam salários até R$ 13 mil iniciais.

Concurso Público AGE PA

O Diário Oficial do Pará tornou público o edital do concurso AGE PA (Auditoria-Geral do Pará), cuja organização está soba responsabilidade da banca Cetap.

São 21 vagas para provimento imediato e formação de cadastro de reserva nos cargos efetivos de auditor de finanças e controle (19 e CR), assistente administrativo (1 e CR) e técnico em gestão de informática (1 e CR).

A seleção será realizada em até três etapas, a depender do cargo escolhido:

a) 1ª Etapa: Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

b) 2ª Etapa: Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; e

c) 3ª Etapa: Prova de Títulos, de caráter meramente classificatório, somente para os cargos de nível superior.

As provas serão aplicadas apenas na cidade de Belém, capital do Pará. As inscrições estão agendadas para entre os dias 28 de setembro e 11 de novembro, com taxas nos valores de R$ 48 e R$ 59,99.

Os salários pagos aos ocupantes de cada um dos cargos previstos no edital do concurso AGE PA vão de R$ 1.200,00 a R$ 5.026,81 iniciais, para 30h de jornada semanal.