Concurso Sefaz Acre: Certame está mais perto de acontecer!

O Concurso Sefaz Acre pode estar mais próximo de acontecer! De acordo com informações do Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado do Acre, Sindifisco, ao menos 30 profissionais estão prestes a se aposentar.

Assim, o Estado do Acre deve começar a planejar um novo concurso público da Secretaria de Fazenda do Estado do Acre.

A Sefaz conta hoje com 92 auditores fiscais estaduais e 12 auditores da Receita Estadual categoria 2.

A baixa nesse número, de acordo com o Sindifisco, poderá impactar a eficiência dos serviços da Secretaria. Assim, um novo Concurso Sefaz Acre é necessário.

Após a diretora do Sindifisco, Leyla Alves, dizer ao portal Agência de Notícias do Acre que “Exige que se planeje no médio prazo novo concurso público”, o governador garantiu que a Procuradoria Geral do Estado vai auxilia na viabilidade de um novo Concurso Sefaz Acre.

Resumo do concurso Sefaz Acre