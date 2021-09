Concursos abertos no país somam 9 mil vagas neste fim de setembro

Neste fim de setembro, mais de 9 mil vagas são oferecidas em concursos abertos no país. Há oportunidades para cargos de todos os níveis de escolaridade e em diversas regiões.

Conforme levantamento feito por Folha Dirigida, estão abertas 9.084 vagas. Desse total, cerca de 49% das oportunidades são para o de nível médio (4.443 postos).

Logo atrás, o nível superior reúne, aproximadamente, 38% das vagas, sendo 3.535 oportunidades em todo país. Os níveis fundamental e técnico também aparecem, com 705 e 401 chances, respectivamente.

Já a região Sudeste se destaca, com 68% das vagas (6.264). Em seguida, o Norte surge com quase 20%, contando com 1.802 oportunidades.

O Nordeste fica logo atrás, com 765 postos disponíveis, seguido das regiões Sul e Centro-Oeste, com 133 e 120 vagas, respectivamente. Confira abaixo os principais concursos abertos nesta semana!

Últimos dias!

Caixa

O concurso Caixa 2021 oferece 1.100 vagas. Todas as oportunidades são para o cargo de técnico bancário, mas destinadas apenas às Pessoas com Deficiência (PcDs).

Há vagas para o técnico bancário tradicional e para o da área de Tecnologia da Informação (TI). Neste último caso, são oferecidas 100 oportunidades imediatas e dez para o cadastro de reserva, no polo do Distrito Federal. As demais estão distribuídas por todo país.

Para concorrer, é preciso ter apenas o nível médio completo, além de se enquadrar, legalmente, na condição de pessoa com deficiência. Com os benefícios, os ganhos iniciais podem chegar a, aproximadamente, R$4.486,03.

As inscrições terminam nesta segunda-feira, 27, no site da Cesgranrio . A taxa é de R$30. Já as primeiras provas estão marcadas para o dia 31 de outubro.

Concursos PC RJ são o destaque da semana

Entre as diversas seleções abertas em todo país, o concurso PC RJ 2021 se destaca. Ao todo, a Polícia Civil do Rio de Janeiro seleciona para o preenchimento de 400 vagas.

Desse total, 50 são para a carreira de delegado, que exige o superior completo em Direito e conta com ganhos iniciais de R$18.747,95. Neste caso, as inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 11 de outubro, no site do Cebraspe , organizador. A taxa é de R$250.

Já as outras 350 vagas estão distribuídas pelos seguintes cargos e níveis de escolaridade:

nível fundamental : auxiliar de necropsia (dez vagas e ganhos de R$4.606,29);

: auxiliar de necropsia (dez vagas e ganhos de R$4.606,29); nível médio : técnico de necropsia (dez vagas e ganhos R$5.165,75), investigador (200 vagas e ganhos de R$5.840,37);

: técnico de necropsia (dez vagas e ganhos R$5.165,75), investigador (200 vagas e ganhos de R$5.840,37); nível superior: inspetor (100 vagas e ganhos de R$6.380,29), perito criminal (cinco vagas e ganhos de R$9.924,06) e perito legista (25 vagas e ganhos de R$9.924,06).

As inscrições para esses cargos serão abertas na segunda-feira, 27, e seguem disponíveis até o dia 26 de outubro, por meio do site da Fundação Getulio Vargas (FGV) , banca organizadora da seleção. As taxas variam entre R$70 e R$200.

Confira outros concursos abertos no país

PM PR e Bombeiros PR

O novo concurso PM PR e Bombeiros PR oferece 70 vagas para cadetes. Desse total de vagas, 60 são para a Polícia Militar e dez para o Corpo de Bombeiros do Paraná.

Em ambos os casos, os candidatos devem ter:

nível médio completo; e

no máximo, 30 anos de idade completos até o primeiro dia de inscrições (13 de setembro de 2021).

O Curso de Formação de Oficiais (CFO) tem duração aproximada de três anos. O cadete, em seu primeiro ano, terá um subsídio de R$3.277,88, e, no segundo ano, de R$3.671,24.

Após o período de estágio probatório, ele estará apto a ser promovido ao posto de segundo tenente, com ganhos a partir de R$ 9.735,33.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até as 12h do dia 10 de novembro, no site da UFPR . A taxa é de R$155.

IFCE

O concurso IFCE também segue inscrições abertas! O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará oferece 49 vagas imediatas para técnico-administrativos e 132 para o magistério.

No caso de técnicos, as oportunidades são para cargos dos níveis médio, técnico e superior. Os salários iniciais chegam a R$4,6 mil. Já no de magistério, as vagas estão distribuídas por diversas especialidades.

As inscrições, em ambos os casos, seguem abertas até o dia 7 de outubro, por meio do site do Idecan , organizador. As taxas vão até R$150, dependendo do cargo escolhido.

DPE AM

A Defensoria Pública do Amazonas também recebe inscrições para o seu concurso DPE AM. Ao todo, são oferecidas cinco vagas imediatas para a carreira de defensor público, que possui ganhos iniciais de R$14.600,30.

Para concorrer, é preciso ter nível superior completo em Direito e dois anos, no mínimo, de atividade jurídica até a data da posse.

As inscrições seguem abertas até o dia 22 de outubro, por meio do site da Fundação Carlos Chagas (FCC) , organizadora. A taxa é de R$280.