Concursos Policiais 2021: mais de 28 mil vagas previstas. VEJA

Você deseja ingressar na carreira policial? A Equipe do Gran Cursos Online fez o levantamento dos concursos policiais, e só para a carreira entre vagas previstas e editais publicados há um total de 28.824 oportunidades.

Confira abaixo a relação de concursos carreiras policiais previstos para 2021:

Concursos Policiais 2021: editais publicados

Concursos Policiais – SEJUSP MG – Secretaria de estado de Justiça e Segurança Pública do estado de Minas Gerais

O concurso da Polícia Penal de Minas Gerais já está publicado. A seleção conta com 2.420 vagas para Polícia Penal MG, e a remuneração ofertada para o cargo é de R$ 4.631,25. As provas objetivas serão aplicadas no dia 16 de janeiro de 2021.

Confira mais detalhes aqui

Pefoce – Perícia Forense do Estado do Ceará

O concurso da Pefoce foi publicado ofertando 510 vagas para cargos de Auxiliar de Perícia, Legista, Médico Legistas e Criminais. As provas para os cargos de Médico Perito Legista, Perito Criminal e Perito Legista já foram aplicadas. Já as provas para o cargo de Perito Legista: Farmácia serão aplicadas no dia 12 de setembro de 2021.

Confira mais detalhes aqui

Concursos Policiais – SERIS AL – Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão do Estado de Alagoas

O concurso da Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão do Estado de Alagoas oferta 300 vagas para o cargo de Polícia Penal e está sob a responsabilidade do Cebraspe. As provas objetivas serão aplicadas no dia 5 de dezembro de 2021.

Confira mais detalhes aqui

Concursos Policiais – PC SE – Polícia Civil do Estado de Sergipe

O concurso da Polícia Civil do Estado de Sergipe oferta 60 vagas para os cargos de Agente e Escrivão Substituto e está sendo organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe. As provas do certame serão aplicadas no dia 19 de setembro de 2021.

Confira mais detalhes aqui

Concursos Policiais – PC PR – Polícia Civil do estado do Paraná

O edital de concurso da Polícia Civil do estado do Paraná oferta 400 vagas para cargos de Investigador de Polícia, Papiloscopista e Delegado de Polícia. A remuneração varia de R$ 5.478,49 a R$ 18.280,05. A aplicação das provas está marcada para o dia 03 de outubro de 2021.

Confira mais detalhes aqui

Concursos Policiais – SEAP PA – Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará publicou edital de concurso com a oferta de 1.646 vagas vagas imediatas e 299 para formação de cadastro de reserva para o cargo de Polícia Penal. As provas obetivas do certame serão realizadas no dia 24 de outubro de 2021.

Confira mais detalhes aqui

PM PI – Polícia Militar do estado do Piauí

Os dois editais de concurso da PM PI ofertam, ao todo, 690 vagas, sendo: 650 para Soldado e 40 para Oficiais. Os subsídios iniciais variam de 3.470,66 a R$ 5.367,12. As provas para o cargo de Oficial estão previstas para serem aplicadas no dia 10 de outubro de 2021, já as provas para o cargo de Soldado serão aplicadas no dia 31 de outubro de 2021.

Confira mais detalhes aqui

PM PB – Polícia Militar do estado da Paraíba

O edital da PM PB oferta 30 vagas para o cargo de Ofcial. A prova objetiva está prevista para o dia 31 de outubro de 2021.

Confira mais detalhes aqui

Concursos PM – PM CE – Polícia Militar do estado do Ceará

A Polícia Militar do estado do Ceará está com edital publicado com oferta de 2.000 vagas. As provas do certame serão aplicadas no dia 07 de novembro de 2021.

Confira mais detalhes aqui

PM SP- Polícia Militar do estado de São Paulo

A Polícia Militar do estado de São Paulo já publicou o edital de concurso para o provimento de 190 vagas imediatas para o cargo de Oficial. O certame está sob a responsabilidade da Fundação Getúlio Vargas – FCC. O certame destinado ao preenchimento de 2.700 vagas para o cargo de Soldado também já foi publicado e está sob a responsabilidade da Fundação Vunesp.

Confira mais detalhes aqui

Concursos Policiais – PC CE – Polícia Civil do Estado do Ceará

O edital da PC CE oferta 500 vagas, sendo 100 para Escrivão e 400 para Inspetor. O subsídio inicial oferecido para os cargos será de R$ 3.732,86. O certame que está sob a responsabilidade da banca IDECAN teve provas objetivas aplicadas nos dias 04 e 05 de setembro de 2021.

Confira mais detalhes aqui

Concursos Policiais – PC AL – Polícia Civil do Estado de Alagoas

O certame da PC AL oferece 500 vagas para cargos de Agente e Escrivão. O subsídio inicial ofertado para os cargos de Agente e Escrivão de Polícia é de R$ 3.971,76. As provas foram aplicadas no dia 29 de agosto de 2021.

Confira mais detalhes aqui

Concurso Polícia Civil – PCDF – Polícia Civil do Distrito Federal

O concurso PCDF para a carreira de Apoio às Atividades Policiais Civis foi autorizado no dia 08 de março de 2021. De acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2021, estão autorizadas 260 vagas para os cargos de Gestor de Apoio às Atividades Policiais Civis e Analista de Apoio às Atividades Policiais Civis.

Também foram autorizados os concurso da PCDF para os cargos de Agente Policia de Custódia e Delegado de Polícia.

A Polícia Civil do Distrito Federal publicou dois editais ofertando 1.800 vagas para o cargo de Agente de Polícia e 300 para Escrivão de Polícia. O subsídio inicial oferecido para os cargos é de R$ 9.394,68. As provas objetivas e discursivas de Escrivão foram aplicadas no dia 21 de agosto de 2021, e as provas para o cargo de Agente de Polícia no dia 22 de agosto de 2021.

Confira mais detalhes aqui

Confira mais detalhes aqui do concurso PCDF áreas administrativas

PM AL – Polícia Militar do Estado de Alagoas

O concurso da PM AL está sob a responsabilidade da banca Cebraspe e oferta 1.060 vagas. A remuneração inicial varia de R$ 4.250,06 a R$ 8.099,94. As provas objetivas foram aplicadas no dia 15 de agosto de 2021. O gabarito preliminar já está disponível para consulta.

Confira mais detalhes aqui

ITEP RN – Instituto Técnico-Científico de Perícia do Estado do Rio Grande do Norte

O edital de concurso do ITEP RN oferta de 276 vagas. O certame está sendo organizado pelo Instituto AOCP, e as provas objetivas foram aplicadas no dia 25 de julho de 2021.

Confira mais detalhes aqui

Concursos Policiais – PC RN – Polícia Civil do Rio Grande do Norte

O concurso da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte foi publicado no dia 24 de novembro de 2020. O certame oferta 301 vagas para os cargos de Agente, Delegado de Polícia e Escrivão. A remuneração ofertada para os cargos varia de R$ 4.731,91 a R$ 16.670,59. As provas foram aplicadas nos dias 11 e 18 de julho de 2021.

Confira mais detalhes aqui

PM PR – Polícia Militar do estado do Paraná

A Polícia Militar do Estado do Paraná publicou edital de concurso ofertando 2.000 vagas para o cargo de Soldado e 60 para Cadete/CFO. As provas para o cargo de Soldado foram aplicadas no dia 13 de junho de 2021.

Confira mais detalhes aqui

PM PA – Polícia Militar do estado do Pará

O edital de concurso da Polícia Militar do estado do Pará oferta de 2.405 vagas para os cargos de Soldado e Oficial. As remunerações variam de R$ 3.995,42 a R$ 4.989,67. O Instituto Americano de Desenvolvimento – Iades é o responsável pela organização do concurso, as provas para os cargos de Oficial e Soldado feminino já foram aplicadas, as provas para o cargo de Soldado masculino foram aplicadas no dia 6 de junho de 2021.

Confira mais detalhes aqui

Concursos Policiais – PC PA – Polícia Civil do estado do Pará

O edital de concurso da Polícia Civil do estado do Pará já foi lançado e oferece 1.088 vagas distribuídas entre os cargos de Delegado, Escrivão, Investigador e Papiloscopista. A remuneração ofertada varia de R$ 6.893,57 a R$ 18.050,00. As provas objetivas para Delegado foram aplicadas nos dias 20 de junho para Delegado e para os demais cargos foram aplicadas no dia 4 de julho de 2021.

Confira mais detalhes aqui

PM TO – Polícia Militar do estado do Tocantins

A Polícia Militar do Estado do Tocantins já publicou o edital do seu concurso. Ao todo, são ofertadas mil vagas para os cargos de soldados e músicos. A remuneração ofertada após o Curso de Formação é de R$ 4.758,56. As provas objetivas foram aplicadas no dia 6 de junho de 2021. O gabarito já está disponível para acesso.

Confira mais detalhes aqui

Concursos Policiais – SEJUC RR – Secretaria de estado da Justiça e da Cidade do estado de Roraima

O concurso para a Secretaria de estado da Justiça e da Cidadania – SEJUC oferta 423 vagas para o cargo de Agente Penitenciário e remuneração inicial de R$ 4.421,13. A aplicação das provas aconteceu no dia 06 de dezembro de 2020.

Confira mais detalhes aqui

Concurso PRF – Polícia Rodoviária Federal

O certame oferta 1.500 vagas imediatas. O subsídio inicial ofertado para o cargo de Policial Rodoviário Federal é de R$ 10.357,88 . As provas objetivas foram aplicadas no dia 9 de maio de 2021.

Confira mais detalhes aqui

Concurso PF – Polícia Federal

O edital do concurso da Polícia Federal foi publicado ofertando 1.500 vagas, distribuídas para os cargos de Agente de Polícia, Escrivão, Delegado e Papiloscopista. O subsídio ofertado para os cargos da carreira Polícia Federal varia de R$ 12.522,50 a R$ 23.692,74. As provas objetivas foram aplicadas o dia 23 de maio de 2021.

Confira mais detalhes aqui

Confira mais detalhes sobre o concurso PF para delegado aqui

Concursos Policiais – DEPEN – Departamento Penitenciário Nacional

O concurso para o Departamento Penitenciário Nacional oferta 309 vagas para cargos de Especialista Federal de Assistência à Execução Penal e Agente Federal de Execução Penal e está sendo organizado pelo Cebraspe. Os vencimentos básicos variam de R$ 5.865,70 a R$ 6.030,23. Provas foram aplicadas no dia 27 de junho de 2021.

Além do concurso, o Depen também publicou edital de processo seletivo para a contratação de 107 profissionais. A banca IDIB é a organizadora da seleção.

Confira mais detalhes aqui

Concursos Policiais 2021: previstos

Concursos Policiais – PC ES – Polícia Civil do Estado do Espírito Santo

O governo do Estado do Espírito Santo informou que há o interesse na abertura do novo concurso Polícia Civil ES, a ação está prevista no Orçamento Estadual para este ano. Atualmente, existe R$ 440 milhões destinado para a Segurança Pública. Existe um processo administrativo interno que visa o preenchimento de 173 vagas de nível médio e superior, que foi ampliada para 448 oportunidades, essas ainda serão confirmadas posteriormente.

Confira mais detalhes aqui

Concursos PM – PM SE – Polícia Militar do estado de Sergipe

Um novo concurso para a PM SE está previsto no Plano Plurianual (2020-2023). No documento, o governo indica a realização de novos certames para a área de segurança pública para reduzir o déficit do efetivo dos profissionais em 100% com a realização de concursos periódicos. Vale lembrar que os últimos concursos realizados pela Corporação ocorreu em 2018 e ainda estão vigentes.

Confira mais detalhes aqui

Concursos Policiais 2021: bancas definidas

Concursos Policiais – SEAS CE – Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo do Ceará

A Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo do Ceará realizará concurso para o provimento de 1.080 vagas. A banca que organizará o certame é Fundação Universidade Estadual do Ceará. A remuneração ofertada deve variar de R$ 2.506,00 a R$ 3.326,01.

Confira mais detalhes aqui

Concursos Policiais – PC RJ – Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro

O concurso da Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro ofertará 400 vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior. As remunerações ofertadas partem de R$ 4.506,27 e chegam a R$ 18.157,73. No dia 5 de julho, ocorreu a divulgação de que o Cebraspe seria a banca do certame. No entanto, em postagem recente no site Compras RJ, foi verificado que o contrato foi cancelado e a FGV foi escolhida e oficialmente contratada como banca para os demais cargos. O edital para a prova de Delegado, ainda permanece com o Cebraspe.

Confira mais detalhes aqui

Concursos Policiais 2021: comissões formadas

Concursos Policiais – PC AM – Polícia Civil do estado do Amazonas

O concurso PC AM já tem comissão formada. O certame deve ofertar 362 vagas e acontercer ainda em 2021. O governador, Wilson Lima, durante solenidade de entrega de equipamentos para as corporações, no dia 3 de setembro de 2021, afirmou que a publicação dos editais de abertura para a área de segurança pública serão divulgados entre o fim de setembro e início de outubro.

Confira mais detalhes

Concursos PM – PM AM – Polícia Militar do estado do Amazonas

O concurso PM AM também já conta com comissão formada. O novo certame deve ofertar 1.350 vagas para os cargos de Soldado e Oficial.

Em outubro de 2020, durante a inauguração de uma Delegacia Especializada, o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, reforçou a necessidade do aumento do quadro de pessoal para forças de segurança pública do estado. A remuneração da Corporação varia de R$ 2.2630,05 a R$ 9.125,00.

Confira mais detalhes aqui

Concursos Policiais – PCGO – Polícia Civil do Estado de Goiás

O deputado estadual, delegado Humberto Teófilo (PSL), divulgou nas redes sociais a atual situação e a necessidade da realização de um concurso PC GO. De acordo ele, há 1.622 cargos vagos aproximadamente. O quadro efetivo da corporação determina 1.976 cargos existentes. Além disso, o parlamentar cobra que o governador Ronaldo Caiado inicie as tratativas para um novo certame.

Em maio de 2020, o Ministério Público do Estado de Goiás recomendou à Secretaria de Estado da Administração realizar um novo concurso da Polícia Civil do Estado de Goiás para preencher os cargos de Agente e Escrivão. O certame já possui comissão formada desde 2018, e estão previstas de 418 a 550 vagas. A remuneração ofertada para os cargos é de R$ 5.767,18.

Confira mais detalhes aqui

Concursos Polícia Civil – PC AC – Polícia Civil do estado do Acre

O concurso PC AC foi anunciado pelo governador, Gladson Cameli. A divulgação aconteceu nas redes sociais. O representante adiantou que as vagas ainda serão definidas, mas que o edital para ingresso na Polícia Civil do Estado do Acre será publicado em setembro deste ano.

Confira mais detalhes aqui

PC ES – Concurso Polícia Civil do estado do Espírito Santo

A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo formou a comissão organizadora que ficará responsável por organizar o concurso para o cargo de Delegado de Polícia.

Confira mais detalhes aqui sobre o concurso PC ES para delegado

Concursos Polícia Civil – PC PB – Polícia Civil do Estado da Paraíba

O governador do estado da Paraíba João Azevedo anunciou, em publicação nas redes sociais, a realização de um novo concurso para a Polícia Civil da Paraíba com oferta de 1.400 vagas. Segundo Azevedo, o novo concurso Polícia Civil PB será divulgado em breve “para suprir as necessidades de cargos de carreira e reforçar os quadros, diante do cenário de servidores aptos a se aposentarem”, afirmou. Comissão do certame já está formada.

Confira mais detalhes aqui

Concurso PC TO – Polícia Civil do Estado de Tocantins

A comissão organizadora do concurso PC TO está formada. O anúncio do certame para a Corporação foi feita pelo governador, Mauro Carlessse, durante live realizada em março de 2021. No dia 31 de julho, O Secretário de Segurança Pública, Cristiano Sampaio, publicou um post em suas redes sociais informando sobre as possíveis vagas que serão ofertadas. Totalizando 341 vagas.

Confira mais detalhes aqui

Concurso PC MS: Polícia Civil do Estado do Mato Grosso do Sul

O concurso da PC MS já está autorizado e com comissão formada. Foram autorizadas 206 vagas para os cargos de Perito Papiloscopista, Agente de Polícia Científica e Perito Oficial Forense.

Confira mais detalhes aqui

PM MT – Polícia Militar do estado de Mato Grosso

A Polícia Militar do Estado de Mato Grosso anunciou mudanças na comissão organizadora do seu concurso após um ano e meio sem qualquer movimentação. O próximo passo é a escolha da banca que organizará e aplicará as provas do certame. O subsídio inicial ofertado para o cargo de Aspirante é de R$ 11.853,08.

Confira mais detalhes aqui

PM RN – Polícia Militar do estado do Rio Grande do Norte

A Polícia Militar do Rio Grande do Norte já possui comissão especial para o seu novo edital de concurso destinado a Oficias de saúde e para vagas de 2º Tenente dos Quadros de Oficiais. Em fevereiro de 2021, a governadora do estado, Fátima Bezerra, anunciou a realização do concurso da PM RN para oficiais combatentes e para o quadro médico.

Confira mais detalhes aqui

PM AC – Polícia Militar do Estado do Acre

Um novo concurso PM Acre está sendo preparado. Na tarde do dia 17 de agosto, o Secretário de Planejamento e Gestão do Estado do Acre esteve reunido com representantes da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Instituto de Administração Penitenciária do Acre (IAPEN) e do Instituto Socioeducativo (ISE) para iniciar as tratativas administrativas relacionados aos concursos de Segurança Pública do estado.

A PM AC publicou edital de concurso em 2017 para provimento de 230 vagas no cargo de Aluno Soldado Combatente. Ao todo, já foram nomeados 244 aprovados.

Confira mais detalhes aqui

Concursos Policiais 2021: autorizados

PMERJ – Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro

Um novo concurso para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro foi autorizado. De acordo com o documento, serão ofertadas 600 vagas para Soldado da Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro e 100 para o Curso de Formação de Oficiais. A remuneração parte de R$ 3.246,42 e chega a R$ 6.014,19.

Confira mais detalhes sobre o concurso para soldado aqui

Confira mais detalhes sobre o concurso para saúde aqui

Concursos Policiais – PC RO – Polícia Civil do estado de Rondônia

O delegado-geral da Corporação iniciou as tratativas para a realização do concurso da PC RO. O concurso já está autorizado, com comissão formada e ofertará 379 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva. O último edital foi lançado em 2014, e a PC RO já possui mais de 4 mil cargos vagos.

Confira mais detalhes aqui

PM RO – Polícia Militar do estado de Rondônia

O concurso da Polícia Militar do estado de Roraimapara o provimento de 20 vagas para Oficiais já está autorizado e possui comissão formada. Atualmente, há 2.919 cargos vagos na Corporação.

Em 2018, também foi autorizado concurso para o provimento de 68 vagas.

Confira mais detalhes aqui

Concursos Policiais – SESIPE DF – Subsecretaria do Sistema Penitenciário do Distrito Federal

A realização de concurso público para o provimento de 1.179 vagas para o cargo de Agente de Execução Penal já foi autorizada. O vencimento básico inicial da carreira é de R$ 4.745,00. O edital deve ser publicado até novembro de 2021.

Confira mais detalhes aqui

Concursos Policiais – Coordenadoria Geral de Perícia de Sergipe

O governador do estado do Sergipe autorizou a realização de concurso da Coordenadoria Geral da Perícia SE.

Confira mais detalhes aqui

Concursos Policiais 2021: outras situações

Concurso Polícia Civil – PC BA – Polícia Civil do Estado da Bahia

O governador do estado da Bahia, Rui Costa, anunciou, em julho de 2019, a realização de concurso para Polícia Civil do estado da Bahia. “Nós teremos concurso este ano da Polícia Militar, nós teremos concurso da Polícia Civil. Essas duas estão confirmadas. Em breve nós publicaremos o edital”. O certame já havia sido anunciado em fevereiro daquele mesmo ano durante sessão solene de início da 19ª Legislatura, mas o edital da PC BA ainda não foi publicado.

Confira mais detalhes aqui

Concursos Polícia Civil – PCMG – Polícia Civil de Minas Gerais

O governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema, anunciou na manhã do dia 7 de julho a realização de um novo concurso para a Polícia Civil de Minas Gerais . O anúncio foi feito durante a formação de novos delegados e escrivães da PCMG. De acordo com o chefe do executivo serão ofertadas mais de 680 vagas para todas as carreiras.

Os vencimentos iniciais variam de R$ 1.043,31 a R$ 11.475,60.

Confira mais detalhes aqui

Concursos Policiais – PC SP – Polícia Civil do Estado de São Paulo

O delegado-geral da PC SP, Ruy Ferraz Fontes, informou no início de outubro de 2020 que os editais do concurso da Polícia Civil do estado de São Paulo já estão prontos. O certame ofertará 2.939 vagas para cargos de Delegado, Investigador, Escrivão e Médico Legista. A remuneração inicial varia de R$ 3.931,18 a R$ 10.382,48, a depender do cargo.

Confira mais detalhes aqui

PMDF – Polícia Militar do Distrito Federal

A Polícia Militar do Distrito Federal está trabalhando para obter a autorização para realização de novo concurso até o final de 2021. O novo certame deve ofertar 2.100 vagas. O PLOA 2022 prevê o preenchimento de 736 vagas para a corporação.

Confira mais detalhes aqui

Concursos Policiais – DEPEN PR – Departamento Penitenciário do Paraná

O concurso do Departamento Penitenciário do Paraná foi anunciado pelo secretário do estado do Paraná, Rômulo Marinho, no início do mês de março de 2020. A previsão é de que o certame oferte 238 vagas, além da formação de cadastro de reserva.

Confira mais detalhes aqui

Concursos Policiais – DEGASE RJ – Departamento Geral de Ações Socioeducativas do Rio de Janeiro

O concurso Degase RJ já está com comissão formada e deve ofertar vagas para os cargos de Agente de Segurança Socioeducativo. A remuneração ofertada para o cargo é de R$ 2.822,57. O Departamento Geral de Ações Socioeducativas do Rio de Janeiro possui mais de 650 cargos vagos e mesmo com a necessidade de realizar concurso público para o provimento de vagas em quadro de pessoal, não há previsão de quando isso irá acontecer.

Confira mais detalhes aqui