Condenado por homicídio de Eliza Samúdio, goleiro Bruno participa de campeonato e é tietado

O ex-goleiro do Flamengo Bruno Fernandes de Souza, condenado pela morte da modelo Eliza Samudio, em 2010, é um dos jogadores que disputam o Campeonato Municipal de Futebol Amador de Iguaba Grande, na Região dos Lagos.

O goleiro faz parte da equipe Cidade Nova, que venceu o BDG na primeira rodada, neste domingo (19) no Campo do América, por 4×0. Bruno foi tietado por torcedores que acompanharam a partida.

Nas redes sociais, o atleta agradeceu ao time, aos patrocinadores a comissão e todas as pessoas envolvidas no projeto pelo “carinho, confiança, respeito e oportunidade”.

Em resposta, o perfil do clube disse que o atleta é “diferenciado” e afirmou que “estamos focados no objetivo e seremos campeões”.Em 2013, Bruno foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão pelo assassinato e ocultação de cadáver de Eliza Samudio e pelo sequestro e cárcere privado do filho Bruninho. A pena foi aumentada porque o goleiro foi considerado o mandante do crime e reduzida pela confissão do jogador.

O ex-craque do futebol passou a cumprir pena em regime semiaberto em 2019. No ano seguinte, Bruno foi contratado para jogar pelo Rio Branco Futebol Clube, no Acre, onde ficou até janeiro deste ano.

Em março, Bruno chegou a ser anunciado como reforço do Araguacema Futebol Clube, do Tocantins. Duas semanas antes, foi divulgada a informação de que integraria a equipe do Atlético Carioca, de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, onde disputaria a Série C do Campeonato Carioca. O time, porém, desistiu da contratação.

No mês passado, segundo o G1, a informação era de que Bruno estava morando em Arraial do Cabo e a juíza Juliana Gonçalves Pontes, da Vara Única do município, determinou que o ex-goleiro do Flamengo apresente comprovante de residência atualizado em Arraial, assim como comprovante de trabalho ou da possibilidade de trabalhar imediatamente na própria cidade.