“Confiança e união marcarão fusão do DEM com PSL”, diz Jairo Cassiano após especulações

O presidente do Democratas, Jairo Cassiano, garantiu nesta quarta-feira (29) que a fusão de seu partido com o PSL acreano terá como tônicas a confiança e a união. “Só é exitoso quem faz parte de uma equipe coesa e forte”, enfatizou o dirigente, para quem os líderes maiores, senador Marcio Bittar e deputado Alan Rick, conduzirão o processo de transição com grandeza e maestria.

A declarações de Cassiano vão de encontro às especulações de que existe uma “guerra” pela partilha de espaços, indicações de nomes de pré-candidatos, notadamente na disputa pela vaga do Senado. “É preciso ter calma e equilíbrio, pois a política não é feita só na paróquia. Esse é um projeto em nível de Brasil”, reiterou o presidente, acrescentando que, após a fusão, a nova legenda será a maior do país.

Segundo ele, o DEM tem uma relação de respeito e parceira com o PSL, citando as eleições passadas, oportunidades em que o partido apoiou os candidatos a prefeito de Epitaciolândia e Cruzeiro do Sul, Everton Soares e Sargento Adonis, respectivamente. “Além dos programas e projetos muito próximos, temos as mesmas alianças em nível de Acre e Brasil”.

A liderança exercida por Alan Rick, ainda de acordo com o dirigente, deixa-os seguros para contribuírem com a transição. “Os partidos que se aliançarão em torno da reeleição do governador terão critérios e sabedoria para escolher os melhores candidatos a senador e vice-governador. O Alan participa dos debates nacionais, faz intermediações para o estabelecimento de parcerias e convênios, busca financiamentos para o setor produtivo e destina recursos para os 22 municípios”, destacou Cassiano, lembrando que o deputado é o mais bem avaliado para a disputa majoritária.