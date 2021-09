Conheça a história do time que não vence há mais de quatro anos e contesta fama de pior do mundo

Apesar de todos saberem que há um longo caminho a percorrer, o discurso é de que há evolução. Mesmo sem os resultados…

Derrotado nos sete jogos que fez na atual edição do Paulista, incluindo uma goleada por 9 a 0 para o Mauá, o Atlético tem o clássico da cidade neste domingo, às 15h, contra o União Mogi, clube fundado em 1913. Vencer o rival pode ser a chance de acabar com as brincadeiras que tanto incomodam os que vivem o dia a dia na equipe.

– O Atlético é um clube como vários outros pequenos no Brasil. Falta estrutura, patrocinadores que acreditem no trabalho. O pessoal não vê o dia a dia, o esforço dos meninos, a maioria é de São Paulo, pega trem, vem treinar e depois volta. Este grupo foi montado 30 dias antes de começar o campeonato – resumiu o técnico.

A estrutura

Como acontece na maioria dos times que disputam a Segunda Divisão, os jogadores não recebem salários e muitos precisam fazer longos deslocamentos para treinar e jogar em Mogi – não há alojamento, nem centro de treinamento.

Eles aceitam essas condições, mesmo com dificuldades, por entenderem que o Paulista é uma vitrine interessante para seguir a carreira – suas páginas nas redes sociais costumam ter, inclusive, links de vídeos com lances em jogos para atrair possíveis interessados.

A comissão técnica é reduzida. Não há massagista, nem um preparador físico fixo. Quatro profissionais se revezam ao menos nos jogos de acordo com a agenda. Além do técnico e do treinador de goleiros, o clube trouxe agora um novo auxiliar, que fez sua estreia na última quarta-feira.

O treinador é responsável, também, pelos trâmites burocráticos com a Federação Paulista de Futebol, como credenciamento de jogadores e preparação dos protocolos (inclusive contra a Covid-19) do estádio pré-jogo – por isso, muitos brincam que ele é um “faz tudo” no clube.

O Atlético Mogi manda os jogos no estádio municipal Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão, que possui boas condições, mas os treinos acontecem no gramado do parque Leon Feffer, em que a estrutura é bem prejudicada, tanto no campo quanto nos vestiários.

O clube gostaria que ao menos um treino acontecesse no local dos jogos diante desta diferença, mas isto é uma possibilidade pouco provável.

– Tornar o Nogueirão um local com treinos de maior frequência causaria um dano tremendo para o gramado. Não temos como, mesmo as equipes profissionais que estão na ponta do país não treinam com esta frequência no local onde jogam. Por isso existem os CTs, outras situações para preparação. O custeio, manutenção e reparo ficariam pesados para a secretaria. Podemos conversar para ter estudos, falar com engenheiros da parte de gramado. Temos de estar aberto para conversas – respondeu Ewerton Komatsubara, secretário de Esportes e Lazer de Mogi das Cruzes.

– (Sobre o Leon Feffer) Este é um problema crônico com relação a parte estrutural. São anos e anos em que a gente talvez não tenha olhado com carinho a estrutura e manutenção. Estamos agora buscando uma força-tarefa para que estes locais sejam minimamente melhorados – resumiu. O elenco Diante da falta de poderio financeiro, os jogadores do Atlético chegam por indicações ou por uma espécie de peneira de jogadores profissionais de 18 a 22 anos. O clube fez anúncios da seletiva em suas redes sociais até julho, um mês antes da estreia no Paulista. Anderson, o técnico, considera este um elenco com potencial, mas ainda pouco experiente e montado às pressas. Ele acredita que se a base for mantida para a próxima temporada o desempenho será melhor. Nas sete derrotas, seis foram por no máximo dois gols de diferença – os 9 a 0 para o Mauá são vistos como um ponto fora da curva. Ano passado, as goleadas foram mais frequentes: dois 9 a 0, um 6 a 0 e um 5 a 0. – É uma vitrine muito, muito grande poder atuar na Segunda Divisão do Campeonato Paulista, acredito que a visibilidade é maior do que muitas das primeiras divisões de alguns estaduais. Eu sou muito grato ao Atlético pela oportunidade de estar numa competição profissional – disse o goleiro Gabriel, de 22 anos de idade.