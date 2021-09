Conheça os ‘mistérios’ da 7ª caverna inundada mais profunda do Brasil que passa dos 220 metros de coluna d’água

A caverna inundada que do alto parece apenas um pequeno lago azul, ao se aproximar, nota-se que este é formado pelo afundamento de uma rocha. Outro mistério que pairava na região, era que antigamente a população considerava o local mal-assombrado, por causa dos barulhos feitos pelo vento, parecidos com uivos, o que não se passa de uma lenda.

O atrativo que é a primeira caverna inundada do Brasil com autorização para receber turistas fica com mais de 220 metros de colun

Pesquisadores descobriram que o mistério da Lagoa Misteriosa é bem mais intenso. Mergulhadores já alcançaram 200 metros de profundidade do local e ainda não encontraram o fundo. Os visitantes descem acompanhados por instrutores e não chegam até essa profundidade e todos ficam maravilhados com a vista azul permitida pela água límpida.

Mergulho com cilindro na Lagoa Misteriosa — Foto: Edson Acioli/Foto

O espaço, que é procurado e admirado por centenas de pessoas, também virou cenário para a produção de materiais para as redes sociais. A escada que dá acesso à Lagoa Misteriosa se transformou em palco obrigatório para fotos e vídeos de quem mergulha ou simplesmente visita o atrativo, a ponto de já ser conhecida como a “escada mais famosa” do estado.

O guia de turismo que vive e trabalha na região, Maycon Portilho explica que a escada tem 190 degraus do mirante até a margem da lagoa, e que na parte inundada, são mais 30 degraus:

“A cada dez pessoas, no mínimo 9 querem fazer foto na escada. Posso afirmar que é a escada mais famosa do nosso estado. Talvez esse título pode ser dado pelo acesso que ela dá a um dos lugares mais incríveis quando se trata de natureza”, explicou ao G1.

a d’água e entra para na lista de paisagens únicas. É realmente um capricho da natureza que faz de Bonito e região, um dos “melhores destinos de ecoturismo do Brasil.

O diretor presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Bruno Wendling, explicou que a forma espontânea com que a escadaria vêm sendo divulgada nas redes sociais, ressalta ainda mais as belezas do local e tem contribuído para impulsionar o turismo que abrange as cidades da região. “Realmente a escada se tornou a mais famosa por conta do tamanho e também pelo acesso que ela dá a esse local que encanta qualquer um por sua beleza exuberante”, reforçou.