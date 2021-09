Conjunto xadrez é look de série famosa direto para seu guarda-roupa

Na Netflix está disponível a série Emily in Paris, que conta a história de uma americana que se muda para Paris por conta de uma oportunidade de emprego. Ela encontra diversos desafios no dia a dia, e um deles, talvez o mais desafiador, é o da vestimenta. Afinal, a imagem de uma pessoa bem vestida é fundamental no ambiente corporativo.

Logo nos primeiros dias de trabalho, Emily, a protagonista, usa um conjunto xadrez de short e blazer. Um look muito elegante e que imprime personalidade. Para completar o visual ela capricha em um chapéu vermelho estiloso, para contrastar com o preto e branco da roupa, e adiciona uma bolsa preta de couro Chanel (afinal ela está em Paris). O mais interessante disso tudo é que, hoje em dia, desde os looks mais simples até os mais elegantes, para eventos ou reuniões, você pode ter no closet de sua casa.

Uma peça que facilita a montagem de um look

O conjunto é um grande aliado da mulher na hora da composição do visual. Seja um modelo básico, de moletom para um compromisso informal ou até um mais requintado como um conjunto de calça e blazer xadrez para um evento noturno. A versatilidade desse conjunto oferece modelos para as mais variadas ocasiões.

São diversos modelos de tecidos e cores existentes no mercado. Conjuntos de malha, moletom, ou moletinho com capuz, ideais para o inverno, conjunto de saia e blusa xadrez para utilizar com uma meia fio 40, ou até mesmo o conjunto xadrez de calça e blazer, similar ao da série, para arrasar no trabalho. Qualquer um deles está mais próximo de você do que possa imaginar.

A vantagem da globalização na moda feminina

O conjunto xadrez de calça e blazer é uma alternativa excelente para uso no trabalho. Com um sapato de salto alto fino ele traz uma proposta elegante, sensual e de muita personalidade. Uma camiseta por baixo do blazer faz uma composição muito harmônica.

Para as amantes de moda, maratonar uma série, além de hobby, virou uma ferramenta incrível de fonte de inspiração para atualizar ou renovar o guarda roupa.

Faça como as fashionistas e busque na plataforma da SHAFA os conjuntos xadrez hypados do cinema ou das séries e programas de TV.

Vestido floral ombro a ombro é versão delicada de Emily em Paris

Logo nos primeiros dias de trabalho, Emily, a protagonista, usa um vestido floral ombro a ombro. Com simplicidade e praticidade ela está muito bem vestida. Para completar o visual e dar um ar mais elegante, ela usou um sapato de salto alto, que a deixou pronta até para um evento mais formal, de última hora. O mais interessante disso tudo é que, hoje em dia, desde os looks mais simples até os mais elegantes, para eventos ou reuniões, você pode ter no closet de sua casa.

O vestido é uma alternativa prática para a mulher. Como peça única ele proporciona rapidez na hora de se vestir. Seja um modelo básico ou até o mais glamoroso a grande vantagem é que ele permite transitar entre todos os estilos, basta investir no uso de sapatos e acessórios, oferecendo dessa forma uma versatilidade incrível.

São diversos modelos de estampas, tecidos e cores. Vestido de festa, casual, para um encontro ou para o uso no ambiente de trabalho. Por isso o uso do calçado define como e quando usá-lo para o momento adequado. O vestido de padronagem floral (modelo similar ao da série) é indicado para ocasiões informais, porém, se você utilizar um sapato mais social, como o scarpin, o visual ficará adequado para uso no ambiente corporativo ou eventos mais formais.

Maratonar séries tornou-se um hábito. Atualmente são muitas opções de streaming para nosso entretenimento. Para as amantes de moda, isso pode ser uma ferramenta incrível de fonte de inspiração para atualizar ou renovar o guarda-roupa.

Inspire-se nos modelitos das estrelas das séries e busque na plataforma da SHAFA os modelos de vestidos mais desejados do mercado. São opções com cores vibrantes, manga curta, longa, bufante, ciganinha, ombro a ombro e muito mais.

Plataforma de Streaming: Netflix (Início – Outubro 2020, 1º episódio).

Série: Emily in Paris

Foto 1ª temporada – Episódio 03

Personagem Principal – Emily Cooper (played by Lily Collins)