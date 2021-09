Copa do Brasil: Fla reencontra torcida no Rio, vence o Grêmio e vai à semifinal

Resumão!

O Flamengo vai enfrentar o Athletico na semifinal da Copa do Brasil. Em jogo que marcou o reencontro da torcida com o clube no Maracanã, na noite desta quarta-feira, o Rubro-negro venceu o Grêmio por 2 a 0 e avançou para a semifinal da Copa do Brasil com 6 a 0 no placar agregado. Os dois gols foram marcados por Pedro, que entrou no lugar de Gabigol na segunda etapa e carimbou a classificação.

Como fica?

Com a classificação, o Flamengo embolsou R$ 7,3 milhões de premiação e terá pela frente na semifinal o Athletico-PR, que venceu o Santos nas quartas de final. O Grêmio, por outro lado, se despede da competição. Confira a tabela da Copa do Brasil clicando aqui.

Com torcida!

O Grêmio tentou até o fim impedir que o Flamengo jogasse com público nesta quarta-feira, já que na ida a equipe gaúcha não pôde contar com a torcida. A última cartada jurídica do clube para impedir a presença de torcedores, porém, não foi acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Com isso, o Rubro-negro exerceu a liberação para usar até 35% da capacidade do estádio, que contou com um público de 6.446 pessoas – um número bem inferior aos 24.783 permitidos. Mesmo com fiscais da Prefeitura e público reduzido, a torcida rubro-negra se aglomerou em um setor do Maracanã.

