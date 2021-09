Corinthians confirma que Willian não joga e aponta “tratamento desigual” para o Flamengo

O Corinthians confirmou, em nota oficial, que Willian não enfrentará o Atlético-GO neste domingo, às 18h15, pelo Campeonato Brasileiro. Seria sua reestreia pelo clube.

No sábado, o jogador foi autuado por agentes da Vigilância Sanitária em São Paulo e em Goiânia, onde uma fiscal foi ao hotel em que o Timão está hospedado, por não cumprir uma quarentena de 14 dias ao chegar ao Brasil do Reino Unido. O clube foi alertado de que Willian poderia até ser preso se fosse a campo em Goiânia.

Willian, ao desembarcar no Brasil no dia 1º de setembro,, assinou um formulário em que se comprometia a realizar quarentena de 14 dias. Desde então, foi apresentado em um evento do clube, treinou normalmente e estava pronto para enfrentar o Atlético-GO.

Leia mais em GE, clicando AQUI.