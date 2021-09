Coronavírus hoje: Pfizer diz que vacina é segura para crianças e Brasil chega a 37% de imunizados

Os dados são do consórcio de veículos de imprensa e foram divulgados às 20h deste domingo (19). Somando a primeira dose, a segunda, a única e a de reforço, 222.209.007 de doses foram aplicadas desde o começo da vacinação.

Ainda de acordo com o governo estadual, 97,7% da população adulta residente no Estado já receberam ao menos uma dose da vacina. Quando considerado toda a população, 80,9% já tomaram uma dose do imunizante.

“O balanço desta tarde aponta mais de 36,3 milhões aplicações de primeira dose, [sendo] 21,9 milhões da segunda, mais de 1,1 milhão de dose única e 169,8 mil doses adicionais, totalizando as 59,6 milhões de doses aplicadas”, disse a secretaria, em nota. Os imunizantes disponíveis no Estado são Butantan/Coronavac, Fiocruz/Astrazeneca/Oxford e Pfizer, todas com duas doses, ou a Janssen, de dose única.

Uma nova variante de covid-19, denominada “mu”, a 12ª letra do alfabeto grego, foi encontrada no Estado do Rio; mas a tendência é que ela não ocupe o espaço da variante predominante atual, a delta, de acordo com o secretário Estadual de Saúde fluminense, Alexandre Chieppe.

Ele informou que a variante “mu”, originada da Colômbia, apesar de ter sido detectada no Estado, não foi detectada via transmissão local, e sim de uma pessoa que teria voltado daquele país, recentemente, ao Rio de Janeiro.

Ainda de acordo com o secretário, a pessoa havia recebido primeira dose de vacina contra covid-19 e, quando foi contaminada pela doença, contou com efeitos leves da enfermidade. “Não é uma [variante] que está se espalhando”, afirmou. “A tendência é que não se espalhe. Não há tendência de ela ocupar espaço da delta.”

O município do Rio de Janeiro retoma hoje (20) a vacinação com a segunda dose da CoronaVac. A aplicação do imunizante havia sido suspensa na semana passada pela Secretaria Municipal de Saúde, devido à falta de vacinas.

A prefeitura também continua com o calendário de aplicação da dose de reforço para idosos. Esta semana é a vez de pessoas com mais de 84 anos, começando hoje com idosos de 89 anos ou mais.

A dose de reforço será aplicada ainda a pessoas com alto grau de imunossupressão, com 60 anos ou mais, hoje e amanhã. A primeira dose será aplicada em pessoas com 20 anos ou mais, além de gestantes, puérperas, lactantes e pessoas com deficiência com 12 anos ou mais.

Questão de Justiça

O Partido Socialista Brasileiro (PSB), em conjunto com outras siglas políticas, ingressou com ação no Supremo Tribunal Federal (STF) pleiteando a imediata reinclusão de adolescentes sem comorbidades, com idade entre 12 anos e 17 anos, no Plano Nacional de Imunizações (PNI), para que sejam vacinados contra a covid-19.

Por meio de uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), o partido argumenta que a orientação do Ministério da Saúde de revisar a recomendação de vacinação para este grupo é inconstitucional e compromete o avanço do enfrentamento à covid-19 no país.

Nova Zelândia

As autoridades da Nova Zelândia reduzirão o nível de alerta para a covid-19 em Auckland, principal cidade do país e epicentro de um surto causado pela variante delta. Pelas próximas duas semanas, a partir de amanhã, Auckland ficará no nível 3 de restrições, o segundo mais alto na escala de classificação de risco elaborada pelas autoridades de saúde.

No nível 3, a movimentação da população ainda é restrita, mas as medidas são menos rígidas que as adotadas durante o “lockdown”, que está em vigor na cidade desde meados de agosto.