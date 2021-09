Correios leiloa notebooks e celulares entre 61 mil itens devolvidos

Os Correios irão realizar, no próximo dia 27, um leilão de objetos classificados como refugos, ou seja, itens que não foram entregues ao destinatário ou foram devolvidos ao remetente.

Normalmente, as pessoas têm entre sete e 30 dias para poder reclamar do não recebimento do objeto, após todas as tentativas de entrega terem se esgotado. Passado o prazo, as encomendas são classificadas como refugos.

Os Correios informaram que no próximo dia 27 serão leiloados mais de 61 mil itens, entre peças de vestuário, peças de computador, equipamentos eletrônicos, acessórios para veículos, bijuterias, livros, celulares, entre outros. Todos os objetos serão disponibilizados em lotes, com valores que variam entre R$ 1.303 até R$ 85.050. Os interessados em participar do evento devem se cadastrar na plataforma Licitações-e do Banco do Brasil. Após a conclusão do registro, pessoas físicas e jurídicas podem enviar propostas de forma eletrônica para participar dos leilões online.