Criança morre após ser infectada por ameba “comedora de cérebros”

Uma criança de 6 anos faleceu em um hospital nos Estados Unidos na última segunda-feira (27) em decorrência de uma meningoencefalite amebiana primária. A doença é causada por uma ameba capaz de “comer” o tecido do cérebro humano.

O micro-organismo, que tem apenas uma célula, é denominado Naegleria fowleri e entrou no corpo do menino enquanto ele brincava em um parque aquático público no estado norte-americano do Texas.

Esta ameba, conhecida popularmente como “come cérebros”, se alimenta principalmente de bactérias presentes na água. Ao adentrar no corpo humano, não encontrando os nutrientes necessários para viver, ela passa a atacar o cérebro em busca das tais substâncias.

A infecção ocorre quando a ameba entra pelo nariz, fato que ocorre geralmente quando as pessoas vão nadar ou mergulhar em lagos, rios ou piscinas.

FALHA NO SISTEMA

Uma investigação iniciada no dia 5 de setembro, dia em que o garoto deu entrada em um hospital, autoridades sanitárias apontaram falhas no sistema que confere a qualidade de água em diversos parques do Texas.

A presença da ameba em águas doces e mornas é comum, porém infecções são raras. Na última década, segundo Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), somente 34 casos foram relatados nos Estados Unidos.

