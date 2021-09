Profissionais do Hospital de Câncer do Acre (Unacon) e policiais militares de Rio Branco realizaram uma ação social nesta quarta-feira (22).

Eles levaram as crianças que estão em tratamento no hospital para assistirem um espetáculo no Circo Broadway.

Os pequenos foram em um micro-ônibus até o local.

Nas redes socais, os registros ganharam inúmeras reações e compartilhamentos.