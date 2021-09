Criminoso rende mulher e rouba motocicleta em Rio Branco; câmera flagrou tudo

Uma mulher teve a motocicleta roubada, na tarde da última sexta-feira (24), em uma das rua do bairro Santa Inês, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Uma câmera de monitoramento eletrônico de uma residência flagrou a ação criminosa em plena luz do dia. Nas imagens é possível ver o meliante caminhando pela calçada, de “cara limpa”, e se escondendo por trás de um veículo que estava estacionado.

A jovem que trafegava em um motocicleta modelo Biz, de cor preta e placa QLY-4631, foi surpreendida pelo meliante que correu na frente do veículo e com a arma em punho, fez ela parar e entregar a moto para ele. A vítima sem entender o que estava acontecendo, jogou o capacete no chão e saiu correndo para o lado oposto.

Uma guarnição da Polícia Militar do 2° Batalhão foi acionada e esteve no local, onde colheu as informações e as características do bandido e realizou buscas na região, mas ele não foi preso.

O caso foi registrado na Delegacia de Flagrantes (Defla) e o caso já está sendo investigado pela Polícia Civil.