Criminosos matam homem a facadas e tentam decepar braço da vítima em Manaus

Um homem de aproximadamente 20 anos, foi encontrado morto na manhã deste domingo (19), no Ramal da Vertente, bairro Tarumã, Zona Oeste.

A vítima foi assassinada com várias facadas pelo corpo e pescoço e quase teve uma das mãos e o braço decepados. Ela foi encontrada por populares em uma área de mata, por volta das 9h.

Segundo o major Henrique, comandante geral de Policiamento Ostensivo, acredita-se que o homem tenha sido morto em outro local e desovado no terreno:

“Ele possivelmente é morador do Campo Sales, visualizado pelos policiais, uma perfuração na altura do pescoço e outra na perna. Pelas marcas de pneus que foram encontradas aqui perto da cena do crime, provavelmente ele tenha sido desovado.

O major afirma ainda que o jovem foi reconhecido visualmente por alguns PMs, e ele pode ter ligação com o tráfico na área.

Peritos da Polícia Civil encontraram ao menos 15 golpes de faca pelo corpo homem. Os golpes atingiram as costelas, pescoço, cabeça e braços. Um dos membros estava apenas pendurado ao corpo e foi serrado.