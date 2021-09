Crise? Thammy Miranda e Andressa brigam feio e desentendimento é exposto: “A gente não conversa”

Thammy Miranda, filho de Gretchen, e que sempre está gerando buzz, interagiu com seus seguidores nas redes sociais na noite de ontem (26). Sendo assim, durante a interação, ele esclareceu algumas perguntas dos internautas. Além disso, uma pergunta em especial chamou a atenção, e envolveu Andressa Ferreira, foi sobre as brigas do casal.

Dessa forma, Andressa Ferreira, que estava com Covid-19, respondeu: “A gente não conversa na hora da raiva, eu pelo menos não falo nada quando eu estou com raiva”. No entanto, Thammy discordou e afirmou: “Eu falo”. O famoso também disse sobre as saídas da modelo com suas colegas. Seguro de si, responde. “Se eu fico de boa? Eu fico na paz do senhor”, diz. O casal segue junto há quase 8 anos e no último ano tiveram o pequeno, Bento, fruto do amor dos dois.

Andressa Ferreira também não fica atrás, e interage com seus seguidores de forma frequente. Na última sexta-feira (24), ela acabou falando de forma aberta sobre sexo. Sem papas na língua, a esposa de Thammy Miranda gravou vários stories para o Instagram e comentou sobre o que acredita que é essencial na hora mais quente do casal.

Andressa Ferreira, esposa de Thammy Gretchen, fala sobre hora H

“Vocês me pediram tanto para falar sobre sexo… Às vezes a gente fica com um pouco de vergonha de falar, mas todo mundo faz né? Eu acho importante e o que eu faço é, antes deitar na cama, sempre com a roupinha limpinha e dentes escovados. Gente, não tem nada pior que a pessoa deitar do seu lado sem ter escovado os dentes, sem ter feito a higiene nas partes (íntimas)”, afirmou.

A esposa de Thammy Miranda ainda falou sobre paquera aos fãs. De acordo com Andressa, quando alguém recebe um “não”, ele fica sem jeito de tentar algo novamente. “Quando a gente recebe um não, desestimula a gente a voltar a procurar de novo, porque você não quer receber outro não, porque você fala ‘ah não vou procurar de novo porque vai que a pessoa fala não de novo’. Depois reclama que a pessoa nunca procura, mas será porque você não está falando muito não?”, disse.