Cristiano Ronaldo marca dois, bate recorde histórico e Portugal vence Irlanda

Ele não para. Nunca. Ele vence, vence e vence. Liderada por Cristiano Ronaldo, a seleção de Portugal jogou em casa e venceu a Irlanda nesta quarta-feira por 2 a 1, pela quarta rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo. Os visitantes saíram na frente, mas levaram dois gols do camisa 7 nos minutos finais no Algarve.

PÊNALTI PERDIDO

Aos dez minutos de jogo, Hendrick cometeu pênalti em Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo foi para a cobrança. Caso marcasse, o camisa 7 faria o gol de número 110 por Portugal e se tornaria o maior artilheiro por seleções da históra. O goleiro irlandês Bazunu, porém, fez boa defesa para evitar o gol.

CABEÇADA COM ESTILO

Na reta final do primeiro tempo, quando a partida se encaminha para o intervalo sem que a rede balançasse, a Irlanda abriu o placar. McGrath cobrou escanteio pela esquerda e o zagueiro Egan subiu bonito para cabecear com estilo e fazer 1 a 0.

UMA BESTA ENJAULADA COM ÓDIO

O melhor ficou reservado para o final. Quando a vitória irlandesa parecia definida, Cristiano Ronaldo empatou de cabeça depois de cruzamento de Gonçalo Guedes e virou o maior artilheiro por seleções da história. No último lance da partida, João Mário levantou na área e, de novo, Cristiano Ronaldo fez de cabeça para virar o jogo e decretar a vitória. Agora são 111 gols pela seleção.

SEQUÊNCIA

​Nos próximos dias, as duas seleções voltam a campo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. No fim de semana, Portugal folga e enfrentará o Azerbaijão somente na próxima terça-feira (7). A Irlanda, por sua vez, entra em campo no sábado (4), também contra o Azerbaijão.