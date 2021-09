Cruzeiro do Sul 117 anos: Prefeitura inicia pagamento de salários de servidores municipais

Com o objetivo de valorizar o servidor público municipal e ajudar no aquecimento da economia local, a prefeitura municipal antecipou o calendário de pagamento da folha.

Respeitando a previsão orçamentária do setor de finanças, foi antecipado para este sábado, 25, o pagamento dos servidores da saúde e educação. São cerca de dois mil servidores beneficiados pela antecipação, resultando em cerca de sete milhões de reais circulando nos setores de comércio e serviços da cidade neste fim de semana e feriado do aniversário de Cruzeiro do Sul.

Os servidores das demais secretarias também irão receber o pagamento antes do final do mês.

“A importância é de reconhecimento pelo gigantesco trabalho que esses profissionais exercem em prol da população. Ter esse salário sendo pago mostra o quanto a gestão tem um carinho pela saúde”, disse a secretária adjunta de saúde, Valéria Lima.

“Nossos profissionais da educação se sentem bastante agradecidos pelo gesto do prefeito, que resulta em maior facilidade para a vida do servidor”, disse Amarísio Saraiva, secretário municipal de saúde.

Ao todo os recursos em folha das duas secretarias somam aproximadamente 7 milhões de reais que passam a circular no comércio da cidade neste fim de semana.

“A antecipação é possível porque estamos com as finanças em ordem, e devido ao aniversário dos 117 anos da criação do município de Cruzeiro do Sul decidimos antecipar o pagamento das duas maiores secretarias, saúde e educação, como forma de reconhecimento e também para facilitar as compras neste período, beneficiando também o comércio de nossa cidade. Todas as demais secretarias estão recebendo em dia, e irão receber antes do fim do mês. Este tem sido um compromisso desta gestão com os servidores que tem um impacto positivo diretamente na economia da cidade.”, disse o prefeito Zequinha.