Cruzeiro do Sul comemora 117 anos nesta terça-feira; veja programação das comemorações

Cruzeiro do Sul vai completar 117 anos de fundação nesta terça-feira (28) e desde o dia 20 começaram as comemorações que só devem encerrar no dia 30.

Nesta segunda-feira (27), a prefeitura vai entregar a segunda etapa da obra de revitalização do Balneário Igarapé Preto e fará a assinatura da Ordem de Serviço para construção do Kupixawá na Terra Indígena Katukina na BR-364.

Na terça (28), a programação começa às 8 horas com o hasteamento dos Pavilhões Nacional, Estadual e Municipal e às 19h, acontece uma live show em comemoração ao aniversário da segunda maior cidade do Acre. O evento acontece no Centro Cultural do Juruá.

Na quarta-feira (29) será assinada a Ordem de serviço da Construção da Creche no Bairro do Miritizal. Às 10h, a Prefeitura realiza o Casamento Coletivo no Projeto Cidadão, às margens do Rio Crôa.

No dia 30, quinta-feira, acontece uma sessão solene realizada pela Assembleia Legislativa do Acre em homenagem a Contribuição da Igreja Católica no Vale do Juruá, no Teatro dos Náuas.

Além da sessão, duas audiências públicas serão realizadas. A primeira é fruto de um requerimento da Mesa Diretora da Aleac e ocorre na sexta-feira (1), onde será debatida a “Economia e Organização da Agricultura do Juruá”.

Já no sábado (2), acontece segunda audiência pública para debater a “Interligação Cruzeiro do Sul/Pucallpa”, uma proposta do deputado Roberto Duarte (MDB).