Cruzeiro do Sul se prepara para receber classe política e clima fervilha no município

Capital política

Segundo maior município do Acre, Cruzeiro do Sul vai se transformar na capital política do Estado nesta semana. A cidade, que completa 117 anos amanhã, já está em clima de festa. Para este ano, além dos tradicionais eventos de cultura e lazer, a cidade vai promover também um grande encontro de políticos de todo o Estado.

De mudança

A grande responsável pela movimentação política na cidade do interior é a Assembleia Legislativa do Acre. É que a Aleac vai se mudar momentaneamente para Cruzeiro do Sul nesta semana. Por lá, estão programadas uma sessão solene na quinta-feira (30), que ocorrerá no Teatro Náuas, e mais duas audiências públicas.

Pucallpa

Das duas audiências públicas que serão realizadas no município, uma delas, proposta pelo deputado Roberto Duarte (MDB), debaterá a “Interligação Cruzeiro do Sul/Pucallpa” no sábado (2). O objetivo é debater sobre a polêmica construção da estrada que quer ligar os municípios do Brasil e do Peru e que vai passar por dentro da Serra do Divisor. Já a primeira audiência, que ocorre na sexta-feira (1), debaterá a “Economia e Organização da Agricultura do Juruá” e é fruto de um requerimento da Mesa Diretora da Aleac.

Presença

Dos 24 deputados estaduais, 18 já confirmaram presença em Cruzeiro do Sul. Além do parlamento estadual, o governador Gladson Cameli, senadores e deputados federais também vão participar das festividades. O ContilNet estará presente fazendo a cobertura.

Anfitrião

Tido pela classe política como um dos melhores gestores do Acre, o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima (PP), vai ter a oportunidade de ser o anfitrião das atividades políticas por lá. Zequinha tem feito um trabalho de destaque, tendo sido elogiado inclusive por adversários políticos, como os deputados Daniel Zen (PT) e Edvaldo Magalhães (PCdoB), sobretudo no que tange a condução da máquina pública na pandemia.

Fervendo

Com a iminente chegada da nata política do estado no município do Juruá, o clima por lá já tá fervendo. Os deputados e as lideranças locais vão aproveitar o momento para estreitar laços e construir alianças visando as eleições do ano que vem. Tem deputado com a agenda tão cheia que não sei como vai arrumar tempo pra dormir.

Reversão prorrogada

A novela da reversão do sistema de água e esgoto do Estado para o município de Rio Branco ganhou mais um capítulo: a prorrogação para janeiro de 2022. Um aditivo foi assinado hoje pelo governador Gladson Cameli (PP) e pelo prefeito Tião Bocalom (PP) com a prorrogação do prazo da ida do Saerb para a égide do município.

Busão do sangue

Chegou nesta segunda-feira (27) o novo ônibus do Hemoacre que vai substituir o velho “morcegão”, que já tem mais de 32 anos de uso. O novo veículo é fruto de emenda individual do deputado federal Alan Rick (DEM) no valor de R$ 1,5 milhão. “Foi muito gratificante vistoriar o novo ônibus do nosso hemocentro, que conta com tecnologia de ponta sendo inclusive adaptado para cadeirantes. Aguardamos apenas a agenda do governador Gladson Cameli para fazermos a entrega oficial ao Hemoacre e à população”, disse o deputado.

Caminhões

Outros veículos importantes que chegaram ao Estado e foram entregues hoje são os caminhões frigoríficos para entregar alimentos em escolas. Ao todo, foram entregues 10 veículos, que vão atender as demandas do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. O investimento foi de R$ 2.635.020,00.

Condenado

O Progressistas de Cruzeiro do Sul foi condenado a pagar uma indenização de R$ 10 mil por uso indevido de imagem de uma criança durante a campanha do prefeito Zequinha Lima no ano passado. De acordo com os autos do processo, a mãe da criança havia autorizado o uso da imagem de seu filho apenas para uma campanha sobre o Covid-19. Ao ver que as imagens do filho não foram usadas para o fim solicitado, e sim para uma campanha política, a mãe recorreu à Justiça.